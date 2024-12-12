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▲范文芳飾演經紀人，必須八面玲瓏處理大小事。（圖／大川大立）

▲范文芳（左）參演何潤東（右）執導作品，看見對方與以往不同的一面。（圖／大川大立）

新加坡影后范文芳睽違10年來台拍戲，在由何潤東執導的《不如海邊吹吹風》中飾演經紀人Lily，今（12）日她參與線上聯訪，暢談對角色的深入體會以及拍攝趣事，該劇主打「療癒愛情影集」，被問到放鬆祕訣，范文芳笑回：「對我來說實在是太容易了，我只要看到老公和兒子，就會非常即刻的放鬆！」她也透露這次接演《不如海邊吹吹風》，老公李銘順非常鼓勵她參演，特別的是在視訊聯訪中，李銘順也順道入鏡一起和台灣媒體招呼，讓台灣媒體感受他們夫妻倆滿滿的愛。范文芳這次飾演一位經紀人，被問是否有動起當經紀人的念頭，她感嘆：「我覺得當經紀人太難了，要操很多心，還要幫藝人安排事業、照顧私生活，更重要是能八面玲瓏，我覺得太難、太可怕了！」拍攝期間她每天跟兒子視訊，就算凌晨收工，還是會準時六點半起床跟準備上學的兒子視訊，為了在拍攝期間能隨時與兒子互動，還在家中買了監視器可以看到對方並且對話：「我兒子會報備今天學校發生什麼事，甚至會自動做功課，真的很讓我放心。」范文芳也說這次長時間離家拍戲，也是想看自己能否離開孩子這麼久，她笑言：「測試結果還不錯，能和一群很棒的演員合作，時間很快就過去，主要是兒子漸漸長大了，很乖！」李銘順留在新加坡帶小孩，她坦言孩子當然還是很想媽媽，事後跟她說：「我想妳去3到5天就夠了！」她坦言來台拍戲約兩週，突然間有很多Me Time：「可把之前想要看的劇一口氣追完，之前朋友推薦我看《繁花》，我就抽空看完了。」未來會有機會跟老公李銘順一起在台灣合作拍戲？范文芳提到：「目前還是有點難，因為家裡有小孩，必須有一個人在家照顧小孩，可能等孩子長大可以獨立生活後，才有這種可能性，到時若有讓我們兩個感動的劇本，就可能決定再一次合作。」范文芳過去曾和何潤東共演，如今何潤東已是金獎導演，她笑言觀察到對方可愛又成熟的特質：「她也提到，何潤東的敬業精神與幽默性格為現場帶來了無限的正能量，這樣的創作氛圍令她倍感欣喜，談到與26年前拍攝合作的改變，范文芳說：「談到與陳柏霖的對手戲，范文芳直言雖然拍攝時間不長，但對他的印象非常深刻：「」尤其幾場情感深刻的對手戲，讓她感受到柏霖對角色的理解與努力。最後，范文芳向觀眾誠摯推薦《不如海邊吹吹風》：「這是一部充滿溫暖和療癒力量的影集，我相信無論是故事情節還是美麗的金門景色，都能帶給大家心靈的放鬆與感動。」片名：製作公司：大川大立故事大綱：陳柏霖在劇中飾演落難的「帥跩大明星」白引默，在金門意外撞見郭雪芙飾演的「最美小海女」李海諾，兩人將治癒彼此曾經受傷的心靈，並逐漸看見對方隱藏著的真心。故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。主演：陳柏霖、郭雪芙、范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆播出時間：12月14日，每週六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video全網獨家獻映，並在MOD以及AXN（有線系統67台）播出，首週將連續更新4集，於週六與週日晚上9點分別播出兩集。