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▲全家「APP優惠趣」開搶20元購物金（滿200元折抵），還有大杯特濃美式、搖搖茶吧大杯熱杏仁國寶奶茶買一送一優惠券。（圖／全家便利商店提供）

▲萊爾富即起至12月16日前，也祭出Hi café中杯系列「指定飲品買一送一」。（圖／萊爾富提供）

本週冷氣團發威！週末體感溫度更下探攝氏6度，全家明（13）日限定贈送買一送一優惠券，大杯特濃美式、搖搖茶吧熱杏仁國寶奶茶，還有自有品牌黑可可、馥芮白、黃金醇麥奶茶買一送一，還有20元購物金免費送，數量有限贈完為止。全家便利商店迎戰冷氣團，祭出禦寒優惠，全家祭出一日限定Fa暖季APP「優惠趣」搶券活動，明（13）日10點起，全家「APP優惠趣」開搶20元購物金（滿200元折抵），還有大杯特濃美式、搖搖茶吧大杯熱杏仁國寶奶茶買一送一優惠券。自有品牌FamiCollection濃厚系飲品（贅沢黑可可／馥芮白咖啡／黃金醇麥奶茶）祭出任選買一送一，優惠券數量有限，送完為止。此外，萊爾富即起至12月16日前，也發動Hi café中杯系列「指定飲品買一送一」，商品包含特濃美式咖啡（原價45元）、特濃拿鐵咖啡（原價55元）、橙香美式咖啡（原價45元）與適合冬季禦寒的熱黑糖薑茶（原價45元）。即日起至2025年1月5日期間，連續4週的每週六、日，早上10點至下午2點再推出「Happy Hour」限時優惠活動。消費者可於指定活動期間到萊爾富咖啡販售門市購買Hi café 大杯系列的美式咖啡（原價45元）或拿鐵咖啡（原價55元），可冰熱任選，享單杯只要29元，最高可現省26元，不可寄杯，喜愛喝咖啡的民眾，千萬別錯過。即日起至12月31日期間在萊賣貨市集完成首購的會員，萊爾富還有推出「萊賣貨市集12月好禮大回饋」活動，只要在2025年1月7日前完成取貨，即可獲得隨機限定造型票卡1款（有3種款式，包含萊點元氣一卡通/慵懶午後一卡通/會員五週年造型悠遊卡Say Hi!，採隨機贈送），限量送完為止；會員於活動指定期間在萊賣貨市集寄件累積達20件以上，則可獲得限定模型車1款。