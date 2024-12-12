我是廣告 請繼續往下閱讀

▲席琳娜（右）曬出超大鑽戒，宣布和音樂人男友班尼布蘭柯（左）訂婚。（圖／席琳娜IG）

▲席琳娜和小賈斯汀的一段情曾轟動全球，分分合合的戀情讓粉絲們看得揪心。（圖／小賈斯汀 IG）

▲席琳娜（右）和 CP查理（左）因合唱〈We Don't Talk Anymore〉傳出曖昧緋聞，不過席琳娜卻否認這段戀情。（圖／billboard IG）

▲席琳娜和歌手威肯2017年在 Met Gala 紅毯上甜蜜親吻，不過戀情僅維持10個月便告吹。（圖／威肯IG）

32歲的西洋小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）今年初宣布退出歌壇，暫別演藝圈，今（12）日稍早無預警宣布和音樂人男友班尼布蘭柯（Benny Blanco）訂婚，更曬出超大鑽戒開心喊道：「永遠就從現在開始！」事實上，席琳娜過去的情史相當豐富，除了最廣為人知、情纏7年的小賈斯汀外，歌手威肯（The Weeknd）、「一世代」前團員贊恩馬利克（Zayn Malik）、CP查理（Charlie Puth）等人都曾與她傳過緋聞。席琳娜與小賈斯汀在 2011 年開始交往，兩人當時愛得轟轟烈，期間分分合合超過10次，一直到2018年才分開。而在與席琳娜分手的4個月後，小賈火速和星二代辣模海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）宣告結婚，消息震驚外界，3人關係也經常成為粉絲們討論的話題。直到2022年，席琳娜與海莉驚喜同框合照，席琳娜還強調：「我與海莉之間，從來就沒有什麼嫌隙。」才打破兩人不合傳聞。2016年，席琳娜和美國情歌王子CP查理（Charlie Puth）合唱〈We Don't Talk Anymore〉紅遍全球，兩人也因此擦出火花，發展成曖昧關係。CP查理在受訪時曾表示自己跟席琳娜有過一段情，並表示〈Attention〉、〈How Long〉兩首歌都是以席琳娜當靈感來源。沒想到聽到傳言後的席琳娜卻秒否認：「從來沒跟他交往過。」讓這短戀情還沒開始就告終。2016年年底，席琳娜被拍到和人氣歌手威肯（The Weeknd）在餐廳外擁吻，兩人還在 Met Gala 時尚大會的紅毯上甜蜜親吻。然而這段高調的戀情僅維持了 10 個月，分手後的席琳娜被直擊與前男友小賈斯汀共進早餐，恢復單身後的威肯也被傳出與前任貝拉哈蒂德（Bella Hadid）復合的消息。