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美國總統當選人川普近期屢屢提到加拿大該成為美國第51州，甚至用「偉大的加拿大州長」調侃加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。加拿大人怎麼看川普的言論。調查顯示有13%加拿大人對於成為美國的一州樂見其成。川普10日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，「我前幾天有幸與偉大的加拿大州州長杜魯道吃晚飯」，接著，川普繼續調侃，「我期待很快就能再度與州長見面，繼續我們在關稅和貿易方面的深度談話，並將有皆大歡喜的結果！」由於川普不斷放話明年1月宣誓就職後，將立刻對加拿大祭出大規模關稅，杜魯道日前飛往佛羅里達州與川普會面針對關稅議題交換見，多家媒體揭露，川普告訴杜魯道，若承受不了對所有加拿大商品課徵25%關稅，加拿大就應該被納入美國版圖，成為美國第51州。川普近來時常拿加拿大該成為美國第51州調侃，加拿大民眾又是如何看？根據民調公司Leger於12月6日至9日針對1520名18歲以上加拿大人的最新調查，有13%的加拿大人希望自己的國家成為下一個美國州。調查顯示，有約21%的保守派政黨支持者認同這個想法，在性別上，有19%男性對此支持，女性僅7%；不過，仍有82%的加拿大人並不認同這想法，尤其以居住在大西洋省分的民眾。根據加拿大環球郵報報導，加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic A. LeBlanc）在上個月底曾與杜魯道一同出席美國海湖莊園的晚宴。他緩頰稱川普在晚宴上提出將加拿大變成美國第51州的建議只是玩笑話。