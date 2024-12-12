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近日反共網紅「八炯」與饒舌歌手陳柏源拍攝影片，揭開台灣網紅涉拍影片配合大陸統戰宣傳，引起外界熱議。有台中市議員昨天踢爆，太平區宮廟發放海報招募年輕人赴中國福州寺院免費旅遊，質疑台中市淪為中國統戰一級戰區。對此，內政部今（12）日提醒台灣宮廟，從事兩岸宗教交流應符合規範，切勿被利用淪為中共統戰宣傳工具。台中市議員曾朝榮、蔡耀頡等綠營議員，昨天在議會總質詢中質疑，台中市淪為中國統戰一級戰區，網友都戲稱去台中宛如入境中國，不但有八炯影片揭露中國要找台中太平區的青年去交流，太平區宮廟還發放海報招募年輕人赴中國福州寺院免費旅遊。對此，內政部指出，近年兩岸宗教交流頻繁，然仍有少數宗教團體疑似配合中共進行統戰活動。基本上，統戰活動跟一般正常交流活動是不一樣的，正常交流活動基本上是沒有特別的目的，中間也不會牽涉到利益；然而統戰活動基本上是用攏絡、動搖和收買的方法，達到政治目的。內政部表示，從事兩岸宗教交流應符合規範，秉持對等尊嚴原則進行，藉此展現臺灣宗教與民間信仰的特色，增進兩岸人民相互瞭解，讓兩岸宗教交流發揮應有的效益。另外，內政部也提醒台灣宗教團體，赴陸進行宗教交流應注意自身安全及個人資料保護，避免遭受陸方監控或運用個資從事不法行為，甚至可能有遭受非法訊問及觸犯反滲透法的風險，務必謹慎小心。