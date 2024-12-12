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▲南投縣長許淑華積極推動興建再生能源中心，希望徹底解決南投垃圾山問題。(圖／南投縣政府提供)

垃圾焚化問題，長期以來，一直困擾著南投縣，因為這裡是全台唯一沒有垃圾自主處理設施的縣市，每年約有 9 萬公噸的需要清除，但只能倚靠外運至其他縣市處理。也因此南投縣長許淑華，希望能自建再生能源中心，將一座座的垃圾山，徹底整治！南投縣一天可以外運的垃圾量約為 120 至 150 公噸，其實這只有每日垃圾量的一半，也就是說，每一天縣內都在累積著更多的垃圾，甚至一度有堆疊 5 層樓高「垃圾山」，讓縣政府傷透腦筋。為了使民眾更了解現代化垃圾處理方式，南投縣政府邀請議員、鄉鎮市民代表、村里長、社區理事長等前往苗栗縣垃圾焚化廠及台中市烏日BOT垃圾資源回收廠觀摩，見證焚化廠不但沒臭味，廢水處理也符合環保相關規定，甚至焚化廠回饋地方的公共設施，也愈做愈好，進而希望凝聚民眾共識，共同來解決南投縣的垃圾處理問題。對於各界關心的垃圾處理議題，南投議長何勝豐於議會開議期間指出，面對多達25萬噸垃圾待處理及各鄉鎮露天堆置垃圾引發的環保問題，南投縣必須要有自己處理垃圾的設施，府會也已有共識；另根據《ETtoday民調雲》113年10月最新調查結果，高達8成7的南投縣民支持縣府推動「垃圾處理再生能源中心」。許淑華表示，她上任以來，第一件事情就特別強調要優先處理南投縣的垃圾，刻不容緩，對於地方及鄉親的疑慮，縣府會協助民眾去釐清，讓大家瞭解安心放心，「取得多數的共識之後，我們才會來進行」。許淑華也指出：「南投縣是全臺最後興建焚化爐的縣市，相關焚化爐處理技術已非常純熟，環境部也修訂了更嚴格的排放標準，相信一定會是座最新技術與最高標準的垃圾焚化處理設施。」南投縣推動的再生能源中心，也與過去傳統的焚化廠不同，不單純只是處理垃圾，還能有轉換產生電力的效能，同時降低對環境影響。另外，以興建每日500公噸處理量的焚化廠為目標，處理每噸垃圾回饋金200元，再加上售電收入等，以及BOT促參案廠商提供之敦親睦鄰費，初估每年約有1億元的回饋金可以使用，除了一半以現金發放方式外，另一半則將用於回饋區之公共設施與服務。未來不管是公共建設，還是弱勢補助、藝文活動補助等，回饋金都能為南投縣帶來更好的資金挹注，也會邀民眾成立回饋機制監督小組，確保地方民眾的權益，而且隨著未來再生能源中心順利落成，還能省下每年的垃圾處理、轉運費用。(南投縣政府 廣告)