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國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）落實ESG企業經營，強化留任優秀人才！今（12）日與永豐銀行簽訂員工持股信託契約，為台灣首家開辦員工持股信託之綠能環保企業。預計2025年1月啟動，員工可從薪資自提，公司相對補貼100％獎勵金，相當於每月調薪2至4%，透過信託機制定期存入員工信託專戶，員工等同加薪也變身股東共享企業利潤，達成強化企業留才及提升營運績效之多重價值。此次員工持股信託簽約典禮由雲豹能源總經理趙書閔，以及永豐銀行資深副總經理歐陽子能代表簽約，攜手為永續企業多贏幸福願景前進。雲豹能源總經理趙書閔表示，企業致力耕耘永續發展，視員工為重要夥伴及資產，我們以打造「全台最幸福綠能企業」為出發，盼借重永豐銀行全方位綠色金融服務經驗，透過優於行情的員工持股信託計劃，為公司員工提供多元福利。員工透過長期投資自己公司之股票，共享企業獲利成長果實，更能共創勞資雙贏局面，進而為企業創造良好的永續經營條件。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，永豐銀行近年積極推動員工福利信託等業務，協助企業客戶打造幸福職場。此次與雲豹能源合作開辦員工持股信託，除攜手企業增進員工凝聚力，更可提升企業ESG發展動能及營運績效，讓員工、公司及股東共創三贏。雲豹能源積極擴大拓展多元綠能版圖、廣納菁英人才並兼顧員工發展，近年陸續增加一年五天有薪病假、免費看球賽、包場看電影、員工按摩、彈性上下班等福利措施，並積極培育海內外綠領及ESG人才，提供平等升遷管道及多項留才制度，鞏固優秀人才基礎，奠定公司永續穩健經營之長遠目標。