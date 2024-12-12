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▲暖暖包使用完畢之後，還能拿來除臭、防潮、幫園藝土壤補鐵，甚至是泡澡等功能，CP值超高。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲暖手寶為暖暖包的升級版，由於以充電形式使用，相較之下更為環保，且還有豐富多變的造型，能夠滿足各種客群。(圖／官方提供)

▲若是想在辦公室、書桌等固定區域保持溫暖，也可以選擇小型的電暖器，放置在腳部或身體附近，能有效維持身體的保暖。（圖／記者賴禹妡攝）

▲電熱毯無論是蓋在身上或是墊在身體下方，都能迅速讓全身暖起來，讓整個被窩熱烘烘的。（圖／記者賴禹妡攝）

▲近幾年亞洲流行起「光腿神器」，也就是與自己膚色相近的保暖褲襪，穿上後內側刷絨可幫助保暖，外觀看起來則與真實肌膚幾乎無差異。（圖／記者賴禹妡攝）

今（12）日北部地區因東北季風加強，可以明顯感受到變天轉冷，週五起氣溫再下降，台灣將迎入冬以來最強冷空氣，週六至下週一清晨，甚至有部分平地最低氣溫降至10度。對此，不少人挖出衣櫃中保暖衣物、打開家中暖氣，就怕被低溫凍到感冒，《NOWnews今日新聞》就盤點冬天實用保暖小物，即使寒流來襲也能溫暖舒適地度過！冬天外出必備的保暖小物絕對是暖暖包，只要放在口袋裡就能自動發熱，即使陣陣冷風吹來，握住暖暖包就能立即感受到溫暖，是每次寒流都熱賣到缺貨的好物；不只是手握款，也有貼式暖暖包，可貼在衣服裡讓身體隨時處在保暖狀態，有專家建議最好是放在「腰部兩側」才能讓全身暖和起來，達到最有用的保暖效果。另外，暖暖包使用完畢之後，還能拿來，可別保暖完就丟棄浪費了！暖手寶為暖暖包的升級版，由於以充電形式使用，相較之下更為環保，且還有豐富多變的造型，能夠滿足各種客群。不少人認為，暖手寶比起暖暖包更持久，穩定發熱且可以設定溫度範圍，多數都有設定防燙傷的安全機制，非常適合冬天使用，無論坐辦公室或外出都適合。每年冬天最容易缺貨的商品就是電暖器，一打開就能迅速讓整個空間的溫度上升，讓原先冰冷的房間變成舒適宜人的環境。，放置在腳部或身體附近，能有效維持身體的保暖，相當方便。不過使用電暖器要注意保持通風、使用獨立插座，以及遠離棉被、窗簾等布料的物質，避免接觸後過熱起火燃燒。比起電暖器，許多人在冬天睡覺時更仰賴電熱毯，無論是蓋在身上或是墊在身體下方，都能迅速讓全身暖起來，讓整個被窩熱烘烘的，早上直接舒服到不想起床。使用電熱毯時要記得別和人體直接接觸，恐怕導致皮膚乾癢或過敏，甚至低溫燙傷的可能，也別折疊或彎曲使用，睡覺前也要設定斷電時間或是自動關機機制，避免危險發生。台語有句俗語「愛美不怕流鼻水」，冬天可說是考驗辣妹的季節，穿短褲、短裙總是被冷風吹到直發抖。近幾年亞洲流行起「光腿神器」，也就是與自己膚色相近的保暖褲襪，穿上後內側刷絨可幫助保暖，外觀看起來則與真實肌膚幾乎無差異，讓喜歡展現美腿的人可以不受氣溫侷限，