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▲蕭秉治（左）透露聖誕節跟心愛的人過，打算佈置聖誕樹過過儀式感，鼓鼓則分享自身準備「聖誕驚喜」的方式。（圖／記者朱永強攝影）

▲蕭秉治（左）遭鼓鼓（右）催生，讓他頓時害羞語塞，場面瞬間尷尬，引來眾人笑翻。（圖／記者朱永強攝影）

▲歌手白安分享近期如火如荼準備新的音樂作品，新專輯將在明年春天與歌迷見面。（圖／記者朱永強攝影）

歌手蕭秉治、鼓鼓（呂思緯）及白安今（12）日為新北歡樂耶誕城演唱會進行彩排，一連多首夯曲讓台下粉絲聽得滿足，才剛圓滿結束小巨蛋演唱會的蕭秉治，當天在台上公開淚謝女友Tracy，被問到小倆口今年聖誕節打算怎麼過？他甜笑說：「當然是跟重要的人、心愛的人過」，透露打算一起佈置聖誕樹，不過年後馬不停蹄要宣傳新專輯《完人》，此時一旁的鼓鼓打趣地敲邊鼓：「完人！那有『做完人』嗎？做人這部分怎麼樣？」有意催生蕭秉治，沒想到卻讓場面瞬間尷尬，笑翻眾人。蕭秉治與鼓鼓受訪表示，已經數不清幾次登上新北歡樂耶誕城，每一次的舞台都很不一樣，特別今年兩人也會以搭檔團體「GX」開唱，直呼有彼此在的演出都很安心，爾後被問聖誕節打算怎麼過？蕭秉治甜笑說：「當然是跟重要的人、心愛的人過」，透露會佈置聖誕樹過過儀式感，而鼓鼓則是分享自身準備「聖誕驚喜」的方式，就是準備好禮物後放在衣櫃中，再不以為意地請對方去衣櫃幫忙拿東西，對方都被驚喜到哭出來。至於鼓鼓向女友大元求婚成功已過去9個月，如今被問到婚事籌備得如何？他鬆口：「很快會帶給大家好消息」，坦言目前正在挑選好日子，又被追問到「會是在下個月嗎？」鼓鼓搖頭否認：「接近接近」，蕭秉治逗趣地接話：「我知道是哪時候喔！」而過完聖誕節兩人有什麼安排或近況分享？蕭秉治透露才剛結束演唱會，接下來要宣傳新專輯《完人》，一聽到這，鼓鼓調皮地開了玩笑：「完人！那有『做完人』嗎？做人這部分怎麼樣？」似乎催生蕭秉治，讓蕭秉治頓時害羞語塞，場面瞬間尷尬，引來眾人笑翻。白安也分享近期如火如荼準備新的音樂作品，繼7月份釋出的新歌〈亂七八糟的夢想〉後，過年前也會再發行單曲，且新專輯將在明年春天與歌迷見面，盼粉絲朋友可以好好期待；同場進行彩排的歌手李東軒也預告正籌備一項全新「音樂企劃」，未來為期每週釋出「一段副歌」，直到最後新單曲成品誕生，當作給歌迷的一份驚喜禮物。