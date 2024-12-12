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「韓」流來襲！臺北富邦勇士 12 月唯一一檔主題週將在 28、29 日於和平籃球館登場，球團聯手多家韓國知名品牌，共同規劃「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」韓國主題活動，並邀請四位韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊女孩來到台灣，包括曾來到臺北大巨蛋加入富邦悍將應援刮起旋風的鄭嘉睿(정가예)、朴星垠(박성은)，以及在韓國擁有高人氣的千昭允(천소윤)、劉世莉(유세리)一同來到勇士主場應援互動，Fubon Angels 韓籍新成員金渡娥也會首度加入應援與球迷們見面，韓籍啦啦隊們將激盪出新的火花！另外 29 日賽後將舉辦本季首度的歐巴球員簽名會，想體驗豐富有趣的活動，千萬不能錯過「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」主題週！勇士「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」主題週，準備許多精美好禮將要送給球迷，兩日進場球迷皆可獲得延世大學保久調味乳、沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾-BT21 巴黎時光款、主題週主視覺加油手舉牌，28 日再加碼贈送勇士歐巴小卡，29 日則提供勇士週記事本，將把獨一無二的限量好禮送給勇士球迷們。除此之外，場外攤位結合韓國不倒翁、好麗友、韓國 SEOJU、樂天 PEPERO 等多家韓國知名品牌一同打造勇士出任務，分別完成指定任務者，有機會將各品牌周邊好禮帶回家。兩天中場活動「扇子接力賽」、「氣球傳情」，挑戰成功者則可獲得勇士精美大禮包，滿滿的互動遊戲等你來挑戰！因應韓國主題週，29 日賽前舉辦 Fubon Angels 韓籍女孩限時擊拳會外，另外兩天主場更特別邀請韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊女孩鄭嘉睿、朴星垠、千昭允、劉世莉來台應援，鄭嘉睿與朴星垠在今年 7 月曾至臺北大巨蛋的富邦悍將主題日與 Fubon Angels 一同應援掀起旋風，受到不少台灣粉絲熱情關注，這回 4 名女孩都將首度前進臺北富邦勇士主場，並於賽前參加限時擊拳會、簽名會與拍照會等限定活動，且與 Fubon Angels 合舞，為全場球迷帶來精彩演出。29 日賽後球團本季首度舉行球員簽名會，由勇士歐巴簡廷兆、周桂羽、陳又瑋、張鎮衙、林郅為、莫巴耶陪伴球迷度過賽後時光，季票球迷可至入口處抽籤，當日於勇士主場商品限定店消費滿 1,314 元同樣可獲得乙次抽籤機會；比賽日二樓除有勇士主場商品限定店、小勇士遊樂區外，還有美味補給站芸飯捲韓國美食咖啡廳、春日糖餅、達美樂、LA la Taco 啦啦塔可、Auntie Anne's 蝴蝶餅、愛爾蘭 funs，甜食鹹食任君挑選。「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」韓國主題週，韓流風潮即將席捲和平館，邀請大家一起來到和平籃球館為勇士歐巴們應援！