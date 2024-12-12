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美國聯邦眾議院美國時間11日通過2025財政年度國防授權法案（NDAA），內容包括五角大廈最高可動用3億美元（約新台幣97億元）推進台灣安全合作倡議，民眾黨立委林憶君今（12）日呼籲國防部應主動爭取擴大協助訓練與先進裝備，包括美軍剛退役的神盾級艦。根據美國聯邦參、眾兩院軍事委員會公布2025年財政年度國防授權法案定案版本。其中，美國國防部明年最高可以動支約新台幣97億元推進「台灣安全合作倡議」，透過提供軍備及關鍵作戰訓練，協助台灣抵禦侵略，並納入「增強」（BOLSTER）法案，要求美國、歐盟及英國定期磋商，資訊共享及協調制裁措施，以因應中國侵犯台灣、對台灣實施海上封鎖、奪取台灣外島，以及發動威脅台灣民用或軍事基礎設施的網路攻擊。對此，民眾黨立委林憶君表示，國防部應該要開始積極與即將上台的川普團隊接洽，表達我方目前做出的努力和需求，尤其是爭取擴大協助訓練與更先進的援台裝備。林憶君分析，我國陸軍目前在美國協訓規模是「連級」規模，人數約150到250人之間。林憶君認為我國國防部應該要向美方爭取，利用美國助台預算，擴大協訓至600到800人的「營級」規模。林憶君進一步分析，「聯兵營」是我們國軍能獨立負責特定區域作戰的完整戰力單位，因此，擴大協訓規模至「營級」規模才能提升陸軍的整體戰力。林憶君指出，鑒於近來共軍軍艦侵擾台灣周邊海域的頻率越來越高，但我國作戰艦普遍老舊落後；林憶君推估，台灣海軍24艘一級艦平均艦齡35.4年，相比之下，中共解放軍海軍79艘主力作戰艦平均艦齡7.65年。林憶君表示，倘若國防部能向美國爭取援助4艘2023年與2024年剛退役的「提康德羅加級巡洋艦」，來替換我國基隆級，則海軍的整體防空戰力肯定會大幅進步；林憶君認為，國防部應該趁著「提康德羅加級巡洋艦」剛退役不久，要盡早爭取，這樣才能補足我國下一代防空作戰艦完成之前的戰力空隙。林憶君最後提醒國防部，應該綜合考量作戰需求的重要性、可行性與急迫性，積極並主動向美方表達需求，如此才能增加國軍獲得真正滿足戰力需求與援助的機會。