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移民署台北市專勤隊一名女科員，上月在辦公室內與北市保大隊員警交接失聯移工時，竟然在等待時間，借員警槍把玩，據悉，這名女科員還把槍口對準同仁試瞄，且現場兩位主管皆未出面制止。移民署今（12）日發聲明澄清，當時槍枝內的彈匣已卸下，絕無瞄準同仁，且已追究女科員責任，保大則回應，將對當事員警記申誡一支。上（11）月21日下午1時許，一名移民署北市專勤隊女科員，在與北市保大一名黃姓員警交接失聯移工時，在北市專勤隊民眾等待區等待時，看到黃姓員警攜帶PPQ-M2手槍，便開口要求「借來看看」，員警同意後，女科員竟將槍口對準值班台的執勤同仁，萬一擦槍走火，後果不堪設想，事後遭到同事投訴。移民署證實，確有女科員向員警借槍一事，不過根據監視器畫面，當時槍枝內的彈匣已經卸下，且當時槍口朝下，並沒有瞄準同仁，且事後專勤隊隊長也嚴厲斥責告誡該名女科員，不過因其行為已違反勤務紀律，後續將追究行政違失及幹部督導不周責任，並將加強教育訓練。保大警方表示，當時黃姓員警認為移民署是友軍單位，現場無其他閒雜人等，才將身上配槍借予該專勤隊人員，觀看後即取回，未發生其他事故。而且當時黃姓員警有先卸彈夾，但仍有違失疑慮，目前正在調查違失情節，將依規定懲處。