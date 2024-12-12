DINOTAENG呆萌町矮袋鼠路跑開放搶先報名！近年在台灣製造熱潮的短尾矮袋鼠家族Quokka、Bobo以及Marsh，是由韓國文創設計師Dinotaeng設計的角色。全統運動報名網將在明年4月舉辦以MARSHTOWN為主題的路跑活動，並且已開放搶先報名資格，只要在19日前完成報名及繳費，將能免費獲得短尾矮袋鼠家族的周邊好禮。
全統運動網表示，希望邀請跑者加入這場滿滿療癒感的「 DINOTAENG JOURNEY to MARSHTOWN 呆萌町主題路跑」，一同探索這座以文化、藝術和浪漫聞名的神秘城鎮。本次活動共分為新北場和台中場，活動路線都是3.5公里，不管選擇的是哪個城市，都能讓你收穫滿滿。每一公里的標示還可以看到QUOKKA可愛的模樣、BOBO溫柔的陪伴，讓這場路跑充滿了歡笑與溫暖。抵達終點時，你將會發現自己煥然一新。
這趟由QUOKKA和BOBO陪伴的旅程，不只帶你找到最棒的MARSH，更幫你暫時逃離現實的繁瑣，重新找回內心的平靜與喜悅。準備好踏上這段充滿驚喜的MARSHTOWN之旅，讓我們一起在陽光般溫暖的氛圍中，開啟一段療癒身心的美好時光！
📌「呆萌町矮袋鼠路跑」賽事＆報名資訊：
報名時間：2024/12/05(四) ~ 2025/01/09(四)
搶先報時間：即日起 ~ 2024/12/19(四)
搶先報好禮：
🏃台中場：
日期：2025年4月13日（星期日）
地點：臺中市西屯區中央球場(凱旋路-凱旋七街)
報名網址：呆萌町矮袋鼠路跑-台中場
🏃新北場：
日期：2025年4月27日（星期日）
地點：新北市蘆洲區微風運河廣場(新北市蘆洲區二重疏洪道)
報名網址：呆萌町矮袋鼠路跑-新北場
📌「呆萌町矮袋鼠路跑」賽事物資＆完賽禮：
呆萌町主題路跑的報名共分為2種，主要差異在於報名費用以及物資，「悠遊漫步組」的報名費為1,380元，可以獲得一起旅行紀念上衣、漫步旅行雙面漁夫帽、微笑側肩包、旅遊隨行小圓包等諸多好物；「趣遊發現組」的報名費為2,080元，物資更加豐富，還有旅遊日記包、旅行好夥伴造型浴巾以及歡樂旅行保溫杯等周邊商品。
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這趟由QUOKKA和BOBO陪伴的旅程，不只帶你找到最棒的MARSH，更幫你暫時逃離現實的繁瑣，重新找回內心的平靜與喜悅。準備好踏上這段充滿驚喜的MARSHTOWN之旅，讓我們一起在陽光般溫暖的氛圍中，開啟一段療癒身心的美好時光！
📌「呆萌町矮袋鼠路跑」賽事＆報名資訊：
報名時間：2024/12/05(四) ~ 2025/01/09(四)
搶先報時間：即日起 ~ 2024/12/19(四)
搶先報好禮：
🏃台中場：
日期：2025年4月13日（星期日）
地點：臺中市西屯區中央球場(凱旋路-凱旋七街)
報名網址：呆萌町矮袋鼠路跑-台中場
🏃新北場：
日期：2025年4月27日（星期日）
地點：新北市蘆洲區微風運河廣場(新北市蘆洲區二重疏洪道)
報名網址：呆萌町矮袋鼠路跑-新北場
📌「呆萌町矮袋鼠路跑」賽事物資＆完賽禮：
呆萌町主題路跑的報名共分為2種，主要差異在於報名費用以及物資，「悠遊漫步組」的報名費為1,380元，可以獲得一起旅行紀念上衣、漫步旅行雙面漁夫帽、微笑側肩包、旅遊隨行小圓包等諸多好物；「趣遊發現組」的報名費為2,080元，物資更加豐富，還有旅遊日記包、旅行好夥伴造型浴巾以及歡樂旅行保溫杯等周邊商品。