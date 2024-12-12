日本漢字能力檢定協會主辦的「年度漢字」票選活動，今（12）日在京都市清水寺揭曉民眾票選結果，最多人認為能夠象徵2024年的漢字是「金」，同時呼應奧運金牌與政治獻金醜聞，具有多種含義的「金」已是第5度入選年度漢字。
日本漢字能力檢定協會自1995年起，每年固定發起「年度漢字」票選活動，向日本民眾徵集最能代表過去一年的漢字。今年的年度漢字由獲得1萬2148票的「金」當選，緊跟在後的是「災」，獲得9772票；再之後是「翔」，獲得7487票。詳細榜單與入選理由可在日本漢字能力檢定協會官網檢視。
「金」被選為年度漢字同時兼具正反意涵，就正面意義來說，巴黎奧運上斬獲多面金牌，大谷翔平獲得MVP帶道奇拿下美國職棒大聯盟冠軍，繳出符合他千金身價的表現，另外佐渡金山被認定為世界遺產，20年來首次推出日圓新鈔等等，均與金字有關。而在負面意涵方面，政治獻金醜聞重創自民黨，物價上漲導致家庭收支金面臨壓力等等，也都可以金字表述。
這是「金」字第5次入選年度漢字，為目前獲選最多次的漢字，包括2000年、2012年、2016年，2021年，其中多與該年度舉行奧運有關。
年度漢字選出後，京都清水寺住持兼檢定協會理事森清範，使用巨大毛筆在長1.5公尺、寬1.3公尺的巨大和紙上一揮而就揭曉答案，電視全程實況轉播，也成日本每年底的盛事之一。
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「金」被選為年度漢字同時兼具正反意涵，就正面意義來說，巴黎奧運上斬獲多面金牌，大谷翔平獲得MVP帶道奇拿下美國職棒大聯盟冠軍，繳出符合他千金身價的表現，另外佐渡金山被認定為世界遺產，20年來首次推出日圓新鈔等等，均與金字有關。而在負面意涵方面，政治獻金醜聞重創自民黨，物價上漲導致家庭收支金面臨壓力等等，也都可以金字表述。
這是「金」字第5次入選年度漢字，為目前獲選最多次的漢字，包括2000年、2012年、2016年，2021年，其中多與該年度舉行奧運有關。
年度漢字選出後，京都清水寺住持兼檢定協會理事森清範，使用巨大毛筆在長1.5公尺、寬1.3公尺的巨大和紙上一揮而就揭曉答案，電視全程實況轉播，也成日本每年底的盛事之一。