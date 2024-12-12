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新竹市正義輪胎行縱火案兇手陳彥翔燒死8名至親，一審被判死刑，但昨二審又被高等法院改判無期徒刑，是大法官釋憲後的改判首例。資深媒體人黃智賢今（12）日不滿表示，法扶會一年15億幫惡魔免死，幫助的被害人只佔15%；兇嫌陳彥翔燒死8條命，竟有3個大律師幫他打免死官司，「藍綠白，誰肯刪除這個預算？」高院昨改判陳彥翔無期徒刑，判決理由提到陳彥翔深愛配偶及子女、查無犯罪動機，事後也哭喊曾向警員哭喊是他縱的火、趕快救火等；且符合自首要件，因此依法減刑。不過，判決一出仍引發社會不滿聲浪。媒體人黃智賢指出，司法院捐助成立的財團法人組織「法律扶助基金會」，一年有15億元預算，但幫助的受害人僅佔15%，其他都是在幫助加害人，形同「幫惡魔免死」。黃智賢不滿表示，陳彥翔燒死8個家人，竟有3個大律師幫他打免死官司，「然後，是我們老百姓交的稅，出的錢。藍綠白，誰肯刪除這個預算？」