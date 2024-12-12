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▲蕭萬長夫妻指名要聽江蕙唱歌，周杰倫真的把江蕙請上台。（圖／讀者提供）

周杰倫上週成功征服台北大巨蛋，4天不只吸引超過15萬名粉絲前往朝聖，幾乎半個演藝圈都到現場欣賞，包括山下智久、林志玲、林志穎、孫燕姿、張清芳、陳冠希、許光漢等人，嘉賓還請到江蕙、動力火車、五月天，即將接棒的張惠妹也驚喜開金嗓。不過其實演唱會還暗藏內幕，原來其實第3場的表演嘉賓不是江蕙，而是小鐘和劉畊宏，不過因為前副總統蕭萬長夫人臨時許願想聽江蕙唱歌，所以才更動，阿Ken為了救場，還堅持和在場藝人多聊幾句，讓後台好好準備。阿Ken近日上陶晶瑩的廣播節目《陶色新聞》，陶晶瑩透露，自己是看周杰倫第3場演唱會，當天嘉賓本來應該是二分之一組的咻比嘟嘩，也就是小鐘和劉畊宏。沒想到前面周杰倫和蕭萬長夫人聊天時，對方突然說，「蕭萬長睡覺都要聽江蕙的歌喔，江蕙今天沒有來嗎？你請不到是不是？你跟她關係不是很好嗎？」結果周杰倫瞬間被激起勝負慾，隨即請在後台的江蕙上台。陶晶瑩表示，江蕙接到要上台的消息後，才急忙化妝、黏上假睫毛，只穿著運動服就跑上台了，「完全不是set好的！」當天在現場幫忙控場的阿Ken也指出，當天要介紹藝人的時候，就想說要給後台人員多一點時間，所以就讓大家多說一點話，「我怕他們根本來不及！」而周杰倫說做就做的個性，阿Ken也在臉書上透露，對方平時靈感一來就必須要馬上創作出來，如果手邊沒有樂器，就會立刻去買一把吉他，就算覺得沒有時間，周杰倫也會挪用休息時間趕出來，還說「那沒關係吧，這麼屌的東西，一定要現在馬上弄啊！」所以才能創造出如此大量又膾炙人口的歌曲。