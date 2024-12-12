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▲ROSÉ在節目中試圖打電話給火星人布魯諾，可惜都沒有接通。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）

▲ROSÉ一談起家人，就忍不住掩面落淚。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）

韓國女子天團「BLACKPINK」主唱ROSÉ，近期和火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的神曲〈APT.〉火遍全球，而ROSÉ昨（11）日登上劉在錫的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，透露布魯諾因為簽證問題無法到場，還在節目上數次撥打電話給他，不過他疑似因為工作抽不開身，讓ROSÉ嘆喊：「好可惜，令人失望。」同時ROSÉ談起BLACKPINK的其他3位成員，罕見無奈地喊道：「很想念她們。」節目中回顧了ROSÉ這8年的出道經歷，她坦言轉折點是在參加YG選秀時，擊敗700人勝出，2016年就以BLACKPINK身分出道，而ROSÉ回想這段經歷也特別感謝當時爸爸的建言：「我看彩英從小就很有才華，小學4年級就自己編舞，找朋友來組女團。我說妳這麼喜歡唱歌跳舞，直接參加選秀，但不是要妳合格，而是留下回憶、追尋夢想。」而ROSÉ最後也成功在徵選中脫穎而出，更和娛樂公司簽約，回韓國當了4年練習生，不過練習生時期的她錢非常痛苦：「一開始的1、2年非常辛苦，每天晚上都哭著打視訊電話給父母，爸爸說『彩英累了就回澳洲』，但我說這可不行！」所幸在娛樂公司的超強操作、4人的積極努力下，2016年出道的BLACKPINK，才剛踏入歌壇就一名驚人。劉在錫也問到〈APT.〉爆紅一事，對此ROSÉ坦言有收到好友的祝賀訊息，隊友們更是給予鼓勵，ROSÉ透露當時跟Lisa通了近2小時的電話，跟Jisoo則是傳了1小時的訊息，至於Jennie，倒是分享周邊播放〈APT.〉的影片給她，讓ROSÉ想念團體生活的心又再度燃起，哽咽說道：「我們很常聯絡，因為大家在不同地方努力生活，很想念她們。」ROSÉ最後不忘分享最愛的家人，更罕見落淚：「我不像小時候這麼常講自己的事，好像總對家人隱藏自己的情緒。」更隔空喊話遠方的家人：「最近常想『過得這麼忙碌，如果沒辦法跟父母度過愉快的時間而後悔該怎麼辦』？但我長大後正在尋找餘裕，希望再等我一下，媽媽、爸爸我很愛你們，謝謝！」讓主持人都動容。