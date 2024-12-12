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針對勞動部疑似霸凌釀輕生案件，勞動部長洪申翰11日公布最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與北分署長謝宜容直接相關，認定遭職場霸凌；民進黨立委蘇巧慧11日談及此事時，表示謝宜容可能從馬總統時代就在公務機關裡；對此，名嘴歷史哥糾正，謝宜容從扁時代就當公務員，怎麼養成現在這樣的，還要問時任監察院長的陳菊與民進黨新潮流。蘇巧慧11日在節目《中午來開匯》談及謝宜容涉霸凌一事，她表示自己認識的大部分公務員，都很認真努力、很願意配合國家做事，不過不能否認「一定有不肖的」，可是謝宜容任期很長，到底屬於哪一個派系這太難說，「謝小姐可能從馬總統時代也在公務機關裡面，誰的時候她都在，根本比我們任期還要久」，至於為什麼養成這樣，也沒人去動謝宜容，她也很想知道。針對蘇巧慧的說法，歷史哥11日在臉書發文痛批，「怎麼一張口就馬維拉？為什麼不查證就要假會呢？」；歷史哥指出，謝宜容扁時代開始當公務員，社工系畢業後，在陳菊當陳水扁台北市政府社會局長時，就是陳菊手下的社工。歷史哥接續指出，根據網友提供的資訊，陳菊當勞委會主委的時候，謝宜容跟著去當勞委會的新聞聯絡人，陳菊人馬許銘春當勞動部長時，謝宜容去當部長室的秘書，後來再被勞發署長蔡孟良任用，空降勞發署北分署的署長，「怎麼會養成這樣？是不是要問現在在當監察院長的陳菊和民進黨新潮流？」