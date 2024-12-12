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隨著台積電（TSMC）落腳日本熊本設廠，不僅吸引上中下游產業鏈廠商跟進，台積電在日本的影響力與日俱增。當地媒體近期也針對工廠、員工活動和內部的餐廳等進行採訪，其中採訪團隊報導時就指出訪客與員工們必須通過如機場安檢般的偵測器，避免機密外洩，而員工餐廳內僅售580日圓（約新台幣123元）的炸雞蓋飯則最受歡迎。台積電位於日本熊本縣菊陽町的第一座工廠由子公司JASM運營，並計劃在同一地區建設第二工廠。當地媒體熊本朝日放送（KAB）報導指出，平常工廠與員工餐廳是不對外開放的，而且JASM工廠資訊管理極為嚴格，因此這次採訪團隊想入內採訪也必須和場內員工一樣不能攜帶智慧型手機，只有必要的攝影器材可以通過。報導提到，日媒記者此行參觀了可容納900人的員工餐廳，由於當時是午餐時間，許多工作人員都在餐廳內用餐休息。文內指出，由於工廠運作時間是24小時不間斷，因此員工餐廳的營業時間是從凌晨3:30至深夜1:30，且餐廳僅開放給內部員工使用，並不對外開放。日媒記者指出，員工餐廳的菜單品項價格親民，平常提供許多日式菜色咖哩飯、蕎麥麵、烏龍麵、拉麵等，一份高麗菜捲套餐僅617日圓（約新台幣133元），而最受員工歡迎的優惠餐點是僅售580日圓（約新台幣133元）的炸雞蓋飯，現場還提供了素食自助餐區滿足台灣員工需求。報導也提到，記者也向員餐工作人員求證，薪水是否如外界所傳時薪高達3000日圓（約新台幣650元），對方則否認了這個消息。除了餐廳之外，熊本朝日放送此行也獲准到位於工廠地下室的水處理設施一探究竟。