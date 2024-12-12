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今年中華隊在第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，堪稱夢幻的故事情節，不僅僅是中華棒球隊突破隊史的一次榮譽，更是台灣值得紀念的一次歷史性大事。今（12）日根據《自由時報》報導，半導體業名人、記憶體模組大廠威剛董事長陳立白證實，將籌備開拍電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》，下周二會舉行記者會進行說明。中華隊這次一路爆冷，擊敗日、韓職業隊，奪下隊史在「三大賽」的首座世界冠軍，全台也陷入棒球熱之中，今年2024 Google的關鍵字搜尋中，有不少和12球賽主題以及相關球員、教練有關。陳立白接受《自由時報》訪問時表示，威剛將籌備一部以中華隊世界12強奪冠事蹟為背景的電影。本次活動將特別邀請中華職棒12強棒球賽奪冠的中華隊球員與教練出席，其他重要來賓還包括文化內容策進院董事長蔡嘉駿、中華職棒會長蔡其昌，以及台灣運彩總經理林博泰。相關事宜威剛預計下周二（17日）舉行記者會說明。我國在上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽並獲得第5名，本屆中華隊在預賽即以4勝1負分組第2名成績晉級4強複賽，再度突破上屆成績，並在4強複賽中靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰。在12強賽冠軍戰中，中華隊對上日本，全場靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4比0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，隊長陳傑憲拿下賽會最有價值球員。