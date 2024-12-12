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政府積極推動非現金社會，民眾也逐漸習慣使用行動支付，不過，Visa調查發現，近8成5中小企業面臨企業金流數位化挑戰，中小企業收付款首選銀行轉帳方式，即便有7成中小企業希望申請企業卡，也因擔心供應商不收卡、用卡安全性與使用便捷性，仍未用卡支付。Visa今（12）日宣布，首推「Visa企業速Pay」及「Visa快收慢付」解決方案，讓企業金流卡片化，可以用卡支付給不收卡的供應商，也享有延遲支付的便利。根據Visa「中小企業支付洞察報告」顯示，有33%的台灣中小企業希望從金流開始數位轉型，然而目前僅53%企業能接受信用卡，其餘因為技術整合與成本費用而不接受信用卡。調查也顯示，中小企業支付形式相當多元，包含銀行轉帳、現金、卡片支付等，但仍有32%企業因為擔心供應商不收卡、用卡安全性與使用便捷性，多方考量下仍未用卡支付。Visa台灣區總經理黃慧琴表示，Visa持續攜手生態系夥伴，以「消費多元支付」和「企業數位化金流」的雙引擎，驅動台灣非現金社會的發展。從調查中發現，70%中小企業希望申請企業卡，但最大的顧慮是供應商收卡的普及性，顯示產業必須從企業用卡與收卡端雙管齊下，加速企業支付卡片化，協助企業用卡做生意。調查也指出，已有超過6成的中小企業導入線上交易，但也有4成企業擔心線上收款的安全性。此外，有1/3的企業希望可以從金流推動數位化，但84%企業表示，在進行數位化收付款時，會遇到整合支付閘道等困難；不僅如此，近半企業也表達，收款是在拓展海外市場時面臨的營運挑戰之一。此外，調查發現，無論在收款或付款的選擇上，銀行轉帳都是中小企業最常採用的方式。在收款方面，帳務即時性與透明度是中小企業評估的關鍵要素，前3名依序為銀行轉帳（73%）、現金（67%）與卡片支付（53%）。在付款方面，中小企業則大多配合供應商的偏好，選擇以銀行轉帳支付給境內供應商（66%）或是境外供應商（55%）。不僅如此，根據調查，中小企業在卡片使用上呈現多元化，包含銀行轉帳、現金、卡片支付等。其中，32%僅使用商務卡，24%僅使用個人卡，12%則同時使用商務卡與個人卡，但仍有32%未使用任何卡片。對於已採用商務卡的企業，或未採用商務卡的企業而言，主要挑戰為擔心供應商不收卡、用卡安全性、使用便捷性等。為回應中小企業商務支付需求，Visa推出數位企業卡，靈活設定交易條件和額度，核發子卡給員工，輕鬆管理卡片支付，實現金流數位化、減碳並強化內控。同時透過「 Visa企業速Pay」，讓企業員工可將數位企業卡綁定到行動支付，以Apple Pay與Google Pay進行支付，全面提升企業用卡體驗。Visa也推出「Visa 快收慢付」解決方案，讓中小企業在做採購時，能刷卡支付給不收卡的供應商，不僅簡化支付流程，讓中小企業擁有便捷的用卡支付，同時享有遞延款項的優勢，供應商也能以慣用的匯款形式收款，翻轉企業商務收付的嶄新體驗。黃慧琴補充，與2023年相比，Visa企業數位金流業績成長超過雙位數。在持續開拓「企業數位化金流」與「消費多元支付」的創新外，Visa也致力提供消費者與企業安全的支付環境，以降低數據價值、科技阻詐防詐、善用數據監測，持續作為消費者與企業的可靠夥伴，加速非現金社會的再升級。