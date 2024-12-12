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針對勞動部霸凌釀輕生案件，勞動部長洪申翰11日公布最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與北分署長謝宜容直接相關，與首次調查說法南轅北轍；對此，前立委郭正亮對勞動部長洪申翰「沒有追究寫第一份行政報告的人」感到不滿，「許傳盛（勞動部前政務次長）跟蔡孟良（前勞發署署長）怎麼可以不處理？」勞動部長洪申翰公布調查結果，根據同仁訪談結果與內外部委員開會後，一致認定吳姓公務員生前遭北分署長謝宜容「霸凌」，此說法推翻11月19日公布的第一份報告中所指「無法證明輕生公務員遭謝宜容霸凌」的結果。對此，郭正亮今（12）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，洪申翰上任後的表現太令人失望，因其出手實在太不漂亮，最新的調查報告竟然沒有針對第一份行政報告做處分，「很窩囊」。郭正亮認為，洪申翰應該追究第一份行政報告並藉此立威；郭指出，許傳盛、前勞動部長何佩珊、勞動部秘書處處長丁玉珍有參與第一份調查報告，蔡孟良搞不好也有參與，這些人至少要有行政處分。郭正亮再次強調，第一份報告的負責人就是許傳盛，並提報告給何佩珊，但何如今已下台就算了，但一定要追究許傳盛跟蔡孟良；郭也示警洪申翰，若不敢好好處理這件事，接下來會「前途黯淡」，新官上任三把火，若火沒炒起來，「在裡面（勞動部）會被烤死」。