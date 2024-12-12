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▲安芝儇身穿白粉條紋連身泳衣，模樣性感之餘，還散發一絲可愛淘氣。（圖／安芝儇IG）

▲安芝儇在草地上專注地調整相機。（圖／安芝儇IG）

▲安芝儇的泳衣被虧像「紅色塑膠袋」，笑翻眾人。（圖／安芝儇IG）

台鋼雄鷹「Wing Stars」韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有甜美外型和火辣身材，被封為「最強外掛」。不時會在社群平台上分享日常生活的她，昨（11）日在IG曬出多張身穿粉色泳衣的性感美照，瞬間吸引大批粉絲朝聖，不過卻有人形容「泳衣像是塑膠袋」，意外引發熱議。安芝儇近期趁著休假期間前往越南旅遊，她昨日在IG曬出一系列性感泳衣照，有對著鏡子自拍、坐在泳池邊擺拍以及在草地上專注地調整相機等照片。畫面中安芝儇綁著辮子，手臂上帶著充氣圈，身穿粉白色相間的連身泳衣，好身材呼之欲出，令粉絲大飽眼福。貼文曝光後，立馬吸引大批粉絲按讚，紛紛留言激讚：「太漂亮了」、「性感又可愛」、「這是可以免費看的嗎」、「安公主也太美了！」然而粉白相接的連身泳衣卻意外引發討論，有粉絲將其與台灣常見的紅白塑膠袋做對比，直呼：「然這樣說很抱歉，但那套泳裝真的很像紅色塑膠袋。」甚至有人將這組照片放上PTT討論，引來許多人吐槽：「為什麼喜歡穿這種阿嬤泳衣」、「這套不太行」、「小學生都不想穿這套」、「泳裝大扣分。」不過還是有許多粉絲出面緩頰，認為女神穿什麼都好看。