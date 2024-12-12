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▲綜藝教父王偉忠最愛的嘉義家鄉味將結束營業。（圖／翻攝自王偉忠臉書）

嘉義市原位於空軍市場的阿桃陽春麵，在地飄香近40年時間，簡單的庶民銅板美味，擄獲嘉義人的味蕾，就連綜藝教父王偉忠都數次推薦這家巷弄中的麵店，更稱萬一回嘉義沒吃到，就等於沒回「嘉」。民進黨立委王美惠今（12）日在社群平台表示，店家表示房東將不續租，因此在原址營業到明日，把握時間趕緊到店內再吃上一碗熱騰騰的麵，並與鄉親們一起等等候與麵店的下一站相逢。阿桃陽春麵為嘉義市知名銅板美食，就連身為嘉義人的王偉忠，都數次推薦這家巷弄中的麵店，必點菜單包括，雙醬乾拌陽春麵、涼拌豆腐干、荷包蛋湯，更稱每次回嘉義前夕，都先問店家會不會休假，萬一回嘉義卻吃不到阿桃陽春麵，「等於沒回『嘉』！」阿桃陽春麵，而看似簡單的菜色，卻深深擄獲嘉義人的味蕾。王美惠今日在社群平台貼出店家公告，提及房東將不續租，感謝大家多年照顧，將營業到明日為止。身為嘉義市在地立委，王美惠不捨說，感謝店家過去給她的每一份溫暖，很多鄉親都和她一樣依依不捨，自己也把握時間，這兩天再到麵店吃一碗熱騰騰的麵，將店裡的暖意和記憶，將永遠放在心中，並與鄉親們一起等候與麵店的下一站相逢。