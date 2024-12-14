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▲賈靜雯（左）再婚嫁給修杰楷（右）生了兩個可愛的女兒。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲修杰楷（右）和梧桐妹（左）的相處，像父女也像朋友，這都歸功於賈靜雯（中間）的高EQ。（圖／翻攝自修杰楷臉書）

賈靜雯之前曾在王偉忠的podcast節目中暢談出道甘苦談，近日她過去登上《小燕有約》的片段也被再度推上檯面，節目中她聊到當初再婚嫁給修杰楷時，大女兒梧桐妹也曾對這個「叔叔」不是很滿意，因為修杰楷總會為了禮貌的問題管教她，賈靜雯也說，和修杰楷父母見面時也擔心兩老不能接受，「我年紀比較大，還帶了個小孩。」不過最後都是她多慮了，修杰楷的父母只希望兒子找到能相伴一生的人。賈靜雯和孫志浩曾有過一段婚姻，兩人生下女兒「梧桐妹」，多年前賈靜雯曾在節目《小燕有約》中吐露，當初離婚自己帶著女兒，後來遇到修杰楷，其實內心顧慮很多，擔心自己年紀大，又帶一個女兒，也沒想過再次進入婚姻，總覺得前面的路有阻礙，被自己困住了，但和修杰楷聊完後她說：「再婚之前，賈靜雯也很緊張，怕公婆不能接受，「我很幸運，我的公婆很開明，他們把自己的生活過得很豐富，所以他們也覺得，如果兒子可以找到一個可以一起過生活的，沒有什麼不ok，我一開始碰到他們我也戰戰兢兢，也怕第一我年紀大，還帶了一個小孩，傳統觀念裡是滿不ok的，但幾次溝通，我發現兩位長輩，很讓我安心，也完全沒給我們壓力。」但梧桐妹起初也對修杰楷不是很滿意，賈靜雯說，「我剛開始聽到也覺得怎麼辦，應該怎麼處理。」因為修杰楷看到梧桐妹學習態度上的問題，要她做功課，對媽媽講話態度要注意，「她當下會覺得，你又不是我爸，你管我這麼多幹嘛？」賈靜雯知道修杰楷立場是對的，但不能讓他來管教女兒，所以兩人講好，由她扮演黑臉，最後反而梧桐妹和修杰楷感情很好，兩人變成像朋友一樣的相處。