我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝聲的台北演唱會座位表、票價等資訊公開。（圖／iMe TW）

▲藝聲的台北演唱會福利項目。（圖／iMe TW）

韓流不敗男團SUPER JUNIOR（SJ）主唱藝聲，宣布再次來台開SOLO演唱會，時間訂在2025年3月8日（星期六）晚上7點於TICC登場，票價跟售票日等細節於今（12）日公開，分別為5480元、4480元、3480元、2200元，12月28日（星期六）中午12點於「tixCraft售票系統」開賣。 此次的演出，他也將送上11月發行的新專輯《It’s Complicated》收錄歌曲，藝聲也表示迫不及待要與各位分享他的新歌。SJ是2024年「韓星來台灣最強灶咖王」，除了團體、子團、個人紛紛來台開唱，東海、銀赫還拿下台灣超商食品代言；利特更是合體温昇豪錄節目、代言金門高粱；L.S.S.成員利特、神童、始源還會在31日跨年夜現身淡水活動，跟歌迷倒數迎接2025，以行動力來證明有多愛台灣。不僅如此，圭賢、SJ-D&E也確定會在2025年來台開唱；藝聲跟上腳步宣布要獨自來台舉辦演唱會，這也是他，再次隻身來台跟粉絲同歡，讓E.L.F.（粉絲名）直呼「荷包快要守不住了」。藝聲來台開唱之前，先發新專輯陪伴歌迷，《It’s Complicated》一共收錄5首曲目，同名主打歌〈It’s Complicated〉更展現出藝聲溫柔的音樂風格。這次睽違1年多發片，藝聲花了很多的心思和精力在製作上，期待歌迷能多多支持。⏰演出時間：2025年3月8日（六）19：00📍演出地點：台北國際會議中心（TICC）🎫演出票價：5480、4480、3480、2200🎫售票時間：2024年12月28日（六）12：00🎫售票平台：tixCraft售票系統