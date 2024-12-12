蘋果揭曉 2024 年 App Store Awards 獲獎名單，由App Store 編輯從 45 名決選入圍者選出17款大力推薦，獲獎作品大多兼具高水準的使用者體驗、設計和創新。而在這17款有一款名為《愛說不說 2》的App獲選文化影響力獲獎作品，該作品主要帶領用戶深入探討與 HIV 共存會面臨的問題，透過這款遊戲，玩家可以更深入地了解愛滋議題，並體驗感染者在生活中可能面臨的挑戰與壓力，進而促進社會對愛滋感染者的理解與接納。
蘋果除了選出年度App之外，還特別選出年度文化影響力得主，由App Store 編輯也選出六個文化影響力獲獎作品，表揚這些 App 和遊戲為使用者生活和社群帶來的長久影響力。今年的獲獎作品讓使用者能夠發揮求知欲，促進親友維繫感情，並提倡一個更無障礙的世界。
其中要特別提捯《愛說不說 2：在愛之前》，是一款是由台灣獨立遊戲開發團隊遊戲熵（Gamtropy） 與 台灣愛滋病學會 旗下的 讓 i 發聲 品牌聯名推出的文字冒險遊戲。該款遊戲模擬社群軟體的角色扮演，讓玩家從角色「Nick」的視角體驗 HIV 感染者的心路歷程，深入了解愛滋相關知識，並提升對感染者的同理心。
自 2022 年底推出以來，《愛說不說》系列遊戲已吸引超過 25 萬次下載，在 Google Play 和 Apple App Store 上均保持近乎滿分的評價。續作《愛說不說 2：在愛之前》於 2024 年 7 月推出，並成功拿下 2024 年度 App Store Awards 的「文化影響力獎」。此外，該遊戲於在12 月 1 日世界愛滋日當天，於 74 個國家的 App Store 中被選為「當日推薦遊戲」。透過這款遊戲，玩家可以更深入地了解愛滋議題，並體驗感染者在生活中可能面臨的挑戰與壓力，進而促進社會對愛滋感染者的理解與接納。
🟡年度文化影響力得主
🟡2024 App Store Award 獲獎年度App
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其中要特別提捯《愛說不說 2：在愛之前》，是一款是由台灣獨立遊戲開發團隊遊戲熵（Gamtropy） 與 台灣愛滋病學會 旗下的 讓 i 發聲 品牌聯名推出的文字冒險遊戲。該款遊戲模擬社群軟體的角色扮演，讓玩家從角色「Nick」的視角體驗 HIV 感染者的心路歷程，深入了解愛滋相關知識，並提升對感染者的同理心。
自 2022 年底推出以來，《愛說不說》系列遊戲已吸引超過 25 萬次下載，在 Google Play 和 Apple App Store 上均保持近乎滿分的評價。續作《愛說不說 2：在愛之前》於 2024 年 7 月推出，並成功拿下 2024 年度 App Store Awards 的「文化影響力獎」。此外，該遊戲於在12 月 1 日世界愛滋日當天，於 74 個國家的 App Store 中被選為「當日推薦遊戲」。透過這款遊戲，玩家可以更深入地了解愛滋議題，並體驗感染者在生活中可能面臨的挑戰與壓力，進而促進社會對愛滋感染者的理解與接納。
🟡年度文化影響力得主
- 《愛說不說 2》，由 Gamtropy Co., Ltd. 推出。探索與 HIV 共存會面臨的各種層面的細微變化，為使用者提供在地資源和教育素材，以便與家人和朋友進行相關對話。
- 《Oko》，由 AYES BV 推出。結合創新和簡易性，幫助盲人或低視力使用者自信地遊走於城市街道。
- 《EF Hello》，由 Signum International AG 推出。由 AI 驅動，整合系統化的學習方法來支持各個等級的語言學習者，幫助他們強化溝通能力並更有效地與周遭世界互動。
- 《DailyArt 每日藝術》，由 Zuzanna Stanska 推出。幫助使用者認識跨世紀和不同運動的傑出藝術品，激發使用者的求知慾和好奇心。
- 《NYT Games》，由 The New York Times Company 推出。為新的一天提供美好的開始，透過各種有趣而簡單的日常遊戲維繫不同世代的親友。
- 《The Wreck》，由 The Pixel Hunt 推出。運用電影般的場景和互動式敘事，描繪面對危機時內心的掙扎。
🟡2024 App Store Award 獲獎年度App
- 年度 iPhone App： 《Kino》，由 Lux Optics Inc. 推出，透過其受電影啟發的濾鏡和先進的控制功能，向使用者呈現電影般生活的樣貌。
- 年度 iPad App： 《Moises》，由 from Moises Systems Inc. 推出。讓使用 iPad 的音樂人能夠以強大的 AI 工具磨練自身技藝
- 年度 Mac App： 《Adobe Lightroom》，由 Adobe Inc. 推出。則憑藉其革命性的照片編輯功能在 Mac 上表現出色。
- 年度 Apple Vision Pro App： 《What If…? An Immersive Story》，由 Marvel Studios、ILM Immersive 與 Disney+ 推出。歡迎使用者來到漫威宇宙中擁有無限可能性的世界
- 年度 Apple Watch App： 《Lumy》，由 Raja V 推出。幫助使用者擁抱太陽的規律並發現每一天的美好
- 年度 Apple TV App：《F1 TV》，由 Formula One Digital Media Limited 推出。賽車愛好者在家中帶來沉浸式的觀賽體驗。
- 年度 iPhone 遊戲： 《AFK Journey》，由 Farlight Games 推出。為 iPhone 上的玩家提供精彩動態的戰術冒險和豐富的故事情節。
- 年度 iPad 遊戲： 《破壞突擊隊》，由 Supercell 推出。
- 年度 Mac 遊戲： 《Thank Goodness You’re Here!》，由 Panic, Inc. 推出。以趣味和滑稽的短劇帶來不間斷的笑聲
- 年度 Apple Vision Pro 遊戲： 《THRASHER: Arcade Odyssey》，由 Puddle, LLC. 推出。的視覺元素和聲音則將玩家帶進色彩繽紛的宇宙世界。
- 年度 Apple Arcade 遊戲：《Balatro+》，由 Playstack Ltd. 推出。為使用者新拿到的每一組手牌都重新發明紙牌遊戲的規則。