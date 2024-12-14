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▲賈靜雯（右二）嫁修杰楷（後排左）生下女兒咘咘（前排左起）、波妞，大女兒梧桐妹（右）也和修杰楷關係很好。（圖／記者吳翊緁攝）

▲許維恩（右）和王家梁婚姻生活幸福甜蜜。（圖／記者陳明安攝）

▲坤達、柯佳嬿的婚紗照是在日本京都鴨川拍的，那是兩人首次一起旅遊的地方，相當浪漫。（圖／有聲娛樂提供）

▲鍾麗緹（左）時常放閃小12歲老公張倫碩。（圖 / 鍾麗緹IG）

▲伊能靜（右）與秦昊結婚5年，育有女兒「小米粒」。（圖／翻攝伊能靜微博）

▲伊能靜曾吃前夫庾澄慶的醋，虧兒子小哈利（左）「你都去看你爸演唱會」，自然的互動被讚離婚教科書。（圖／伊能靜微博）

現代人的婚姻觀和過往已經大不相同，如果有緣攜手一生固然好，但如果不合也不用強求，或許分開，未嘗不能再尋覓到一段真感情，《NOWnews今日新聞》為您盤點，柯佳嬿與坤達、賈靜雯與修杰楷、許維恩與王家梁、鍾麗緹與張倫碩、伊能靜與秦昊等，這5對都是演藝圈中再婚後更幸福的案例，愛情還是可以相信的！賈靜雯2005年嫁給孫志浩，2009年坦承婚變，兩人為了女兒梧桐妹的撫養權鬧得很不愉快，原本以為自己就要這樣一個人撫養女兒到老，沒想到遇到小9歲的修杰楷，2015年兩人再婚，生下女兒咘咘、波妞，一家5口幸福甜蜜。只不過剛開始，梧桐妹也難以被修杰楷管束，曾說不喜歡「修叔叔」，後來賈靜雯跳出來扮黑臉，讓修杰楷扮白臉，現在梧桐妹和修杰楷的關係，像父女又像朋友。許維恩最著名的一段戀情是和已故作詞人楊明學交往，後來嫁給B.A.D 成員田恩沛，只是這段婚姻僅維持3年就結束，許維恩也曾和KID林柏昇交往，本以為會踏入婚姻，結果仍是分手收場。2021年許維恩認愛小6歲王家梁，2023年生下愛女「忒忒」，為人母的她也時常在社群平台分享育兒日常，非常享受這樣的新身分。很少人知道，其實柯佳嬿在18歲時曾結過婚，只不過當時年紀小，不懂婚姻是什麼，最後因為個性不合而分開，接著她才進入演藝圈。2017年她和坤達因戲結緣，兩人至今已經結婚7年，雖然沒有小孩，也鮮少公開放閃，但兩人都在各自的領域上發光發熱，有時談起彼此，仍流露出害羞的模樣，是演藝圈著名的神仙眷侶。54歲的性感女星鍾麗緹的感情生活相當精彩，第一段婚姻嫁給外籍丈夫Glen Ross，並生下女兒Yasmine，後來在嫁台灣音樂人嚴錚，生下二女兒和小女兒Jaden、Cayla，這段婚姻維持8年收場。2015年，鍾麗緹因實境節目《如果愛》和小她12歲的中國男星張倫碩相識相戀，最後結婚，3個女兒也都改姓張。伊能靜和庾澄慶是才子才女，本應該是郎才女貌，但外傳庾澄慶母親反對，認為伊能靜家境不好，不是很贊成兩人交往，不過兩人仍結婚生下兒子「小哈利」，最後伊能靜被爆出和黃維德婚內出軌，這段婚姻僅維持9年。2014年，伊能靜宣布和小10歲的中國演員秦昊交往，當時伊能靜已經46歲，隔2年，伊能靜在48歲時生下女兒「米粒」相當勵志，兒子女兒的關係也非常好，庾澄慶也和主播張嘉欣再婚，各自幸福。