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藝人歐陽靖今（12）日在臉書發文表示，母親譚艾珍遭詐騙，是警方登門後她才知道此事，並且金額並不小。針對假冒警察、檢察官詐騙案層出不窮，國民黨立委葛如鈞建議，員警、檢察官與民眾接觸時，必須出示會固定輪換的六位數碼，民眾把該六碼發送到111或165簡訊、LINE 政府官頻，民眾會收到訊息告知該人員身份，以杜絕詐騙。歐陽靖在臉書指出，「我媽媽譚艾珍被詐騙了，我知道這件事的時候頭都昏了…那是兩個多月前發生的事，日前警察按電鈴找上門，要她趕緊詢問媽媽行蹤，並告知譚艾珍正要匯錢給詐騙集團，請她盡快阻止」、「金額並不小，我聽完之後馬上飆淚」。台南警方表示，譚艾珍今年9月25日先是在台北市被車手騙走98萬，隔天李姓車手又約她在台南市一處警局旁的區公所，欲面交110萬尾款，被值勤員警發現形跡可疑，成功攔詐，並將李嫌依《詐欺》與《偽造文書》等罪，移送南檢偵辦，目前已被裁定羈押。葛如鈞臉書發文表示，又有名人被騙了（譚艾珍），而且金額可能不低，身邊也有朋友家人被「偽冒身份」、「演技詐騙」。他認為詐騙有個核心問題就是「資訊不對稱」，因此在思考，能不能透過類似2FA 的機制，員警、檢察官與民眾接觸時，必須出示會固定輪換的六位數碼，民眾把該六碼發送到111或165簡訊/LINE 政府官頻，會收到訊息告知該人員身份，是否是真的員警或檢察官，等於把 2FA 的邏輯「我證明我是我」變成「我把我的證明給您證明我是我」。葛如鈞指出，若有企業配合，甚至也可以杜絕假銀行行員等偽冒身份之情事。可以的話，或許中央政府 App, 台北通、台中通，或許都是可以導入的平台。