我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友直言徐嬌的造型似乎有些不恰當。（圖／追星報告 微博）

▲徐嬌今年8月份就身陷整形疑雲。（圖／徐嬌 微博）

被譽為是「周星馳女兒」的27歲大陸女星徐嬌，因在11歲時被周星馳相中，進而參與《長江七號》演出，更在劇中男扮女裝出演周星馳的兒子，沒想到便一舉成名，近期還參演電影《默殺》，不過宣傳照曝光，卻讓不少網友忍不住吐槽：「怎麼變成這樣？」、「瞬間老10歲。」徐嬌為了宣傳電影《默殺》，跟著劇組到中國各地跑宣傳，不過她在記者會上的造型卻掀起熱議，只見徐嬌將頭髮梳起綁成丸子頭，不過髮絲卻緊貼頭皮，讓她原先就不小的臉蛋失去修飾，顯得更加圓潤，不只如此，徐嬌的奶油肌妝容，在鎂光燈的照耀下似乎有些油光滿面，而她黑色上衣加上鮮紅色長裙的搭配，也讓她看上去有些過於成熟。對此網友也紛紛熱議徐嬌的宣傳造型，直呼是否被造型師惡搞，更狠狠吐槽：「妝容不適合她」、「怎麼變成這樣」、「徐嬌花期好短的樣子，《默殺》演學生，路演變少婦了，也才27歲而已呀」、「瞬間老了10歲。」更有人懷疑她進廠維修：「是整容了嗎」、「鼻子整了」、「變了個樣。」不過也有網友認為整形與否都與外界無關，沒必要因為女星整形或是妝容改變而刻意製造話題。事實上，徐嬌早在今年8月就身陷整形爭議，當時她出席第37屆大眾電影百花獎，被不少網友指出臉蛋輪廓和鼻樑似乎都有做出微調，不過當時也有粉絲認為只是徐嬌刻意瘦身，才會看上去五官較為立體，而非整容的緣故，如今徐嬌的外貌再度掀起熱議，整形的傳言恐怕只會甚囂塵上。