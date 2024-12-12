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前勞發署北分署長謝宜容收押因為涉嫌貪污、挪用公款，新北地檢署聲請羈押禁見獲准；胸腔科醫生蘇一峰表示，謝宜容就是標準民進黨官員，懂得巴結升官快，懂得用公帑過得很滋潤，「抓了一個謝宜容，還有千千萬萬個謝宜容」。檢調10日兵分22路搜索新莊、三重、 五股等辦公處所以及住居所等22處，查扣手機、電腦、存摺等證物，並帶回23人，包括謝宜容在內，還有標案承辦人以及廠商等，全數帶回新北檢調查偵訊。檢方複訊後，依涉犯貪污治罪條例及政府採購法等罪，將謝宜容聲押禁見，11日下午3時許，新北地方法院召開羈押庭，裁定謝宜容羈押禁見。對此，蘇一峰在臉書發文表示，「說真的，現在抓謝宜容讓人啼笑皆非，一周前護航還說謝是立意良善...」；蘇指出，謝就是標準民進黨官員，懂得巴結升官快，懂得用公帑過得很滋潤，「等到長官選上高雄市長，她就是下一個預備勞動部長，不是嗎？抓了一個謝宜容，還有千千萬萬個謝宜容」。蘇一峰痛批，目前台灣政府文官體制崩壞，政府用人只要巴結不用專業就可以坐火箭高升，也就是這樣的氛圍，造就千千萬萬個謝宜容，不過這一次民進黨應對上有進步，沒有走全黨護一人的一路走到黑，「也有可能是謝還不夠大咖，沒有小智（前新竹市市長林智堅）這麼大咖」。網友在貼文下紛紛留言表示，「從立意良善變可割可棄 這髮夾彎過得又快又猛，不愧是民進黨」、「最扯的是，還可以扯到馬英九」、「真的是就是民進黨官官相護、互相拉拔、結群進行式」、「公部門一般申訴管道根本走不通，都長官自己人，直接向你施壓！我們用「死」才能申訴一次，何其悲哀」。