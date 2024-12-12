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▲韓國總統彈劾流程一次掌握。（圖／NOWnews社群中心製作）

韓國戒嚴風暴持續延燒，總統尹錫悅今（12）日早上發表全國電視講話否認緊急戒嚴是內亂，反轟在野黨把持國會才是破壞憲法秩序的元兇。尹錫悅決意奮戰到底，拒不下台，也讓定於14日下午5時（台灣時間14日下午4時）表決的尹錫悅第二次彈劾案備受關注。尹錫悅越來越可能成為繼盧武鉉、朴槿惠後，第3位遭彈劾的韓國總統，更有韓媒指出，尹錫悅如今的局勢與朴槿惠當年的情況十分相似。根據韓媒《中央日報》報導，2016年朴槿惠彈劾案的發展似乎正在重演，朴槿惠彈劾案最終成為當時執政黨的一場惡夢，如今的執政黨國民力量黨會否重蹈覆徹掀起廣泛的擔憂。報導隨後分析朴槿惠彈劾案與尹錫悅彈劾案的3大類似之處。在2016年朴槿惠彈劾案中，時任執政黨的新國家黨（國民力量黨的前身）領導層強調全黨團結一致，儘管朴槿惠爭議事件持續擴散，在野黨不斷推動彈劾，但新國家黨仍擬定朴槿惠自主下台的方針，因此反對彈劾。然而，隨著輿論惡化，新國家黨內主張必須支持彈劾的呼聲擴大，最終在彈劾案表決當天，新國家黨放棄了反對彈劾的立場，改為開放「自主投票」。約60名執政黨議員投下贊成票，朴槿惠成為韓國憲政史上第二位被彈劾後下台的總統。尹錫悅彈劾案亦有相似發展。國民力量黨在首次表決中堅持集體退場，反對彈劾，然而在尹錫悅今日電視談話後，黨魁韓東勳轉而認為該以黨的立場支持彈劾。事實上在韓東勳表態前，已有議員公開宣稱將會支持彈劾案。朴槿惠彈劾案讓親朴派和非朴派之間發生了激烈衝突，最終導致新國家黨分裂為國民力量黨和自由韓國黨。國民力量黨有相關人士透露，「照目前的趨勢來看，明年大選時黨能否維持整體性很難說」，暗示國民力量黨可能再度分裂。韓東勳提出的尹錫悅「有序下台」方案，不僅尹錫悅不買單，許多非韓東勳派系的成員也強烈反對，認為這樣的構想於法無據，反而讓權力過渡更加混亂。親尹派和非尹派，親韓派和非韓派的內部衝突浮現。朴槿惠在彈劾案中與執政黨議員缺乏溝通，導致執政黨陣營難以維持統一立場。而尹錫悅的情況也呈現相似局面。尹錫悅戒嚴風波中，有國民力量人士透露，除秘書室長與民政首席秘書外，多數幕僚與尹錫悅在這幾天均失去聯繫，尹錫悅與執政黨的口徑也無法達成一致。雖在6日於官邸和韓東勳面對面會晤，但兩人商談後全無共識，尹錫悅今日發表電視談話，韓東勳看到後的反應是「完全沒有預料到會出現這樣的談話」。《中央日報》報導最後結論，「人們不得不好奇，尹錫悅總統在想什麼？」