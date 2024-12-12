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▲徐懷鈺為了拍攝主視覺照，特別下功夫瘦身，讓體態回到巔峰狀態。（圖／滾石唱片提供）

徐懷鈺睽違17年再出專輯就「雙喜臨門」，不僅宣佈耗時2年多製作的專輯《光致・蛻變》將於年底12月27日壓軸問世，更提早籌辦「滿月趴」來分享喜悅，鄭重宣布將在明年1月18日、1月24日分別於北、高兩地舉辦音樂分享會 ，趁著農曆年前夕藉著音樂分享會全台跑透透提早與歌迷團圓。為了籌備專輯「滿月趴」要與粉絲們同樂，徐懷鈺搶先曝光新歌〈來都來〉的新舞步，只見洗腦副歌搭配魔性般的手勢pose「招客舞」，有如進階版「千手觀音」的舞步歡樂加倍。徐懷鈺透露，這次充滿魔性的新歌〈來都來〉，裡面的「招客舞」乍看只有簡單手勢，其實魔鬼藏在細節裡，不僅手勢複雜加上手、腳、臀、核心「四位一體」，讓擁有26年舞蹈資歷的徐懷鈺也首度嘗到踢鐵板的苦痛。她還透露，當中Dance break的橋段是精華也是最難之處，動作、力道都像男團舞蹈的等級，不禁苦笑表示：「老師根本把我當男的在操！」為了讓歌迷屆時能在音樂分享會一起跳舞同歡，徐懷鈺特別透露四步驟練舞口訣：「摸胸、擺手、轉圈、提臀，來都來！」還要大家如果年底尾牙、團圓聚會吃多了，大家可以動起來跳一下，「有瘦身奇效！」此外，相隔許久再出輯的徐懷鈺為了拍攝主視覺形象照也豁出去了，不僅節食飲控少吃澱粉、控糖控油及一天只吃一餐，外加天天到健身房報到雕塑體態，讓整個人回復到最顛峰的狀態。只見她換上一套緊身全白小禮服入鏡，宛如水晶女神美到發光，她笑說：「為了漂亮，這幾天餓肚子值得了！不枉費我少吃很多美食！」提及會為明年初的音樂分享會給歌迷什麼驚喜？徐懷鈺表示：「會為歌迷獻出很多『第一次』！因為我演唱的每首新歌都是驚喜，因爲很多首都是首唱，這比我巡迴演唱會還難一點。」值得一提的是，徐懷鈺除了藉由新專輯及音樂分享會當作是新年禮物送給歌迷，更在專輯內細心準備了小彩蛋要給歌迷驚喜，其中最特別的莫過於台灣版專輯隨機附贈了六款「能量礦石」。原來她平常就有蒐藏水晶串珠的習慣，更常戴著當作是隨身飾品，趁著17年發新專輯，盼能透過這一點小小心意與歌迷分享自己平常的興趣，「希望可以讓大家一起體會我這17年累積的能量，大家也可以藉此來搜集水晶彼此交換分享！」