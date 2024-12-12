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▲只要將長袖帽T上下顛倒，將袖子及帽子部分朝下垂放，就能讓腋下、帽子連接處等不易乾的部分直接露出，更容易和其他地方一起晾曬乾燥。（圖／翻攝自X）

隨著氣溫越來越低，許多人挖出衣櫃裡保暖衣物禦寒，但洗冬衣最大的困擾就是厚重不易乾，尤其帽T更需要長時間乾燥，否則容易散發霉味。對此，日本大廠花王Attack洗衣精官方就在X分享實用妙招「逆向晾曬法」，可以確保冬天衣服完全晾乾，且只要簡單2步驟就能做到，吸引大量日本網友轉發實測。日本花王KAO ATTACK日前在官方X發文，介紹冬季晾曬厚衣的小技巧「逆向晾曬」，花王表示，，就能讓腋下、帽子連接處等不易乾的部分直接露出，更容易和其他地方一起晾曬乾燥，而因衣服倒掛如的模樣，如同人高舉雙手喊「萬歲」的姿勢，1.將洗好的厚衣、帽T上下顛倒，確保每個部分都沒有折疊到。2.使用曬衣夾或衣架固定衣服下襬部分，即可等候晾乾。對此，許多日本網友紛紛驚豔轉發，「真是生活智慧王」、「以前從來沒想過」、「那幾個地方還真的不容易曬乾呢」。也有網友實測後建議，，「這樣真的會乾得很快！」若是不想要下襬留有曬衣夾的痕跡