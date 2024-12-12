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▲太陽光電除小型屋頂之躉購費率持平，其餘級距均調降約2%至5%。（圖／取自能源署報告）

經濟部能源署今（12）日預告，「2025年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，太陽光電除小型屋頂之躉購費率持平，其餘級距均調降約2%至5%；小水力發電新增1至100瓩費率級距，預計12月18日將召開躉購費率聽證會，年底拍板明年度躉購費率。據能源署預告，屋頂型光電費率為每度3.6236元至5.7055元；地面型光電費率為每度3.5037元至3.5337元；水面型光電為3.9279元至3.8948元，平均調降約2%至5%。過去幾年，光電躉購費率考量到原物料、人力成本及疫情影響，躉購費率並無大幅度調降，甚至還出現「凍降」。此次調降約2%至5%，能源署表示，經過市場調查成本因素及廠商反映價格，確實這幾年光電設置成本都有所調降。能源署也補充，過去光電業者都是以躉購費率將光電賣給台電，但現在有3成業者將光電以購售電合約（CPPA）賣給民間企業，價格平均都有達到每度5元以上，按照這樣趨勢，業者將愈來愈不會受到躉購費率影響。另外，能源署已經修法要求新建建築物必須要強制設置屋頂光電面板，對於調降屋頂型光電費率是否影響到誘因？能源署回應，確實這次設計屋頂型躉購費率時有考量到民眾要設置屋頂光電，所以1瓩以上不及10瓩的躉購費率維持5.7055元不變，10瓩以上不及20瓩僅有調降2.1%，調幅低於其他光電級距。風力發電方面躉購費率均未調整，分為維持陸域風電每度2.0949元至7.4110元，離岸風電每度3.4026元至5.1438元。生質能及廢棄物發電方面，每度躉購費率並未調整，但是農業廢棄物從「廢棄物」項目改為「生質能」項目；地熱能躉購費率也是維持每度3.5685元至7.3213元，費率與去年一致。小水力方面，能源署副署長李君禮表示，小水力過去僅有1個級距，但是考量到小水力樣態多元性，為了要讓業者更有誘因跟更符合成本，不斷新增級距及費率，明年預計要再增加「1瓩以上不及100瓩」，躉購費率預定為每度4.9548元。最後，海洋能躉購費率預計為每度7.3200元，屬於再生能源中較高躉購費率，預計明年也會有台灣首座海洋能電廠。然而，有些業者反映，僅有一個級距可能無法滿足海浪發電、洋流發電等不同類型的海洋能電廠。李君禮則說明，海洋能屬於新興能源，目前並無商轉案例，因此也很難拿捏不同類型的設置成本及營利模式，因此目前還是先朝向設定單一費率，隨著各類型案場商轉後，後續再逐步調整。