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勞動部長洪申翰11日公布勞動部霸凌案最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與前北分署長謝宜容直接相關，與首次調查說法南轅北轍；謝宜容也因為涉嫌貪污、挪用公款，遭羈押禁見；媒體人羅旺哲表示，這次勞動部提供了相對完整的報告，為何前一波報告會如此荒謬？羅強調，有人試圖要幫謝宜容脫罪，也是幫兇之一，「勞動部現在看起來，可能還有謝宜容的人馬在裡面」檢調10日兵分22路搜索新莊、三重、 五股等辦公處所以及住居所等22處，查扣手機、電腦、存摺等證物，並帶回23人，包括謝宜容在內，還有標案承辦人以及廠商等，全數帶回新北檢調查偵訊。檢方複訊後，依涉犯貪污治罪條例及政府採購法等罪，將謝宜容聲押禁見，11日下午3時許，新北地方法院召開羈押庭，裁定謝宜容羈押禁見。羅旺哲今（12）日在政論節目《新聞大白話》中表示，現在謝宜容最大的問題，是可能涉及到反採購法和貪污， 這2個問題在法律上才有可能會被定罪， 因為雖然勞動部對於她霸凌一事，在報告上指證歷歷， 但要在法庭上，這樣的證據相對來說會比較薄弱。羅旺哲指出，依照調查報告所示、檢方調查方向,可能毛頭會指向貪污，「看起來是逃不掉的， 但是大家也想問，報告如果只指向謝宜容的話，那許銘春呢？ 許銘春的報告在哪裡？勞動部是不是也要同步公布許銘春的調查報告出來？」羅旺哲認為， 如果涉及貪污的話，不會只有謝宜容一個人做，她的長官就要負責，「誰在背後挺謝呢? 一個中間主管有這麼大的權力嗎？ 所以我覺得接下來，就看勞動部有沒有提出相關的報告」。羅旺哲也質疑，這次勞動部提供了相對完整的報告，為何前一波報告會如此荒謬？「前一波是誰做的假報告？也要把那個人揪出來，到底前一波報告是誰做的？做的那麼荒謬！」；羅強調，有人試圖要幫謝宜容脫罪，也是幫兇之一，「勞動部現在看起來，可能還有謝宜容的人馬在裡面」，霸凌案還沒有完全結束。