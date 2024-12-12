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▲明天受到東北季風影響，水氣會比今天多，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，宜蘭有局部較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）

▲本週六冷氣團南下，影響時間持續到下週一（16日），最低溫的時間點在週日清晨。（圖／中央氣象署提供）

明（13）日東北季風影響，水氣增多，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸有雨並有局部大雨發生，入夜後各地開始降溫，週六（14日）冷氣團南下影響，各地低溫下探攝氏10度，最冷時機點在週日清晨，下週一（16日）有中層水氣移入，3000公尺以上高山有迎接初雪機會。中央氣象署預報員張承傳指出，明天還是受到東北季風影響，水氣會比今天多，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，宜蘭有局部較大雨勢，基隆北海岸局部大雨發生機，新竹及花蓮地區也有零星降雨，其他地區多雲到晴。下週一（16日）白天冷氣團減弱，氣溫回升一點，週一迎風面北部、東北部有雨，西半部山區也有局部短暫雨，下週二到下週四（17日至19日）北方大陸冷高壓南下，台灣吹東北風環境，北部、東北部及東部天氣仍涼，基隆北海岸、宜花及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。溫度方面，明（13）日越晚越冷，白天北部、東北部高溫約攝氏19至21度，晚上攝氏14度至15度，中南部及花蓮、台東白天高溫攝氏22至26度，入夜跌至攝氏16度至19度左右。週六冷氣團南下，影響時間持續到下週一（16日），最低溫的時間點在週日清晨，中部以北及東北部低溫攝氏11度至13度，局部空曠地區下探10度，下週一白天冷氣團減弱，氣溫稍回升。要注意的是，下週一（16日）有中層水氣移入，冷氣團才剛要減弱，3000公尺以上的高山有降雪機會，若是下雪將是今年入冬的初雪。下週五（20日）還新一波降溫機會，目前預報為東北季風強度，沒有這波冷氣團降溫幅度大，但強度有機會調整，還需要進一步密切觀察。