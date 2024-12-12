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健康險熱賣，尤其外溢保單也大受歡迎，顯示國人對健康的重視，國泰人壽今（12）日宣布，預計每年投資億元於健康行動，從商品、服務、平台到跨域攬才，打造全配版健康促進機制，除所有健康險都將嵌入外溢機制，還有點數激勵計畫只要每周運動達標，1年最高可獲得2600點小樹點獎勵，更廣納衛醫療人才，成立全新組織「健康實驗室」，對外延攬健康顧問，未來也將加速每年培訓千人加入「健康家」認證，讓萬人業務大軍成為健康專家，向800萬保戶傳遞健康知識。國泰人壽總經理劉上旗表示，「健康」已是全球保險公司共同關注的議題，但如何清晰勾勒出身為保險公司能夠實際對保戶健康帶來的貢獻，卻是一個開放題。他說，國泰人壽自2022年推出健康藍圖以來已投入上億元心力與資源，透過各種線上線下、結合商品與客戶行為的觀察和驗證，發現透過有效的健康促進方案，結合數位平台、商品與業務員的機制與關懷，確實能夠有效提升保戶的健康狀態。當台灣民眾的平均餘命逐年上升，國泰人壽相信800萬保戶在意的不僅是長壽，而是在生命延長的過程中，是否能夠身心強健，擁有「有品質的健康狀態」，而推動保戶提升健康有品質的健康餘命，正是國泰人壽身為保險公司的健康使命。國泰人壽也透過健康促進計劃與外溢保單改變百萬人的健康生活，創造上億人次健康互動，近6年外溢保單新契約保費收入累計達411億元，為業界之冠。此外，「FitBack健康吧」總用戶數今年已超過122萬人、並有超過1億人次使用健康促進服務；用戶加入平台一年後，平均每日步數增加33%，且用戶BMI過重比例38%低於全國的50%；等級愈高的會員，預測未來住院風險愈低。此外，「樂享家」更是每天達標7500步；國泰人壽也進一步發現，將運動變成習慣的族群，以40歲到59歲占逾3成，為身兼家庭經濟支柱三明治族群壯世代保戶，他們對家庭、職場有負擔，但對自己健康同樣積極負責。為進一步鼓勵保戶積極落實健康生活，國泰人壽未來所有健康險都將嵌入外溢機制，除原有的保費折抵外，更透過點數激勵計劃，加碼回饋集團小樹點，指定外溢保單的被保險人只要每週參與「FitBack健康吧」健康促進任務且達標，1年最高可獲得2600點小樹點獎勵，1點等於新台幣1元，高頻、及時回饋，讓保戶更有感。不僅如此，國泰人壽也規劃涵蓋心理健康服務的保單，與全台首款結合正念冥想與線上心理諮詢服務的平台「couchspace 沙發心理」攜手打造心理正念冥想引導練習，結合「FitBack健康吧」的壓力檢測任務，為每位用戶打造內心平靜、穩定情緒的管道。為更貼近保戶需求，國泰人壽整合內部保險、醫療、公衛、數據、數位人才成立全新健康組織「健康實驗室」，對外延攬「健康顧問」，計畫與醫師、營養師及心理諮商師等專業人士深度合作。同時，為持續向800萬保戶傳遞健康專業知識，國泰人壽今年更與國泰健康管理、國泰綜合醫院合作「健康家」認證課程，該計劃自2022年推出至今已培訓1023位業務人員成為「健康家」，預計未來將加速每年培訓千人加入認證行列，讓萬人業務大軍賦能成為健康專家。