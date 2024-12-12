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▲日本環球影城「超級任天堂世界」全新園區「咚奇剛國度」開幕！直擊神秘叢林裡的黃金神殿。與 「咚奇剛的瘋狂礦車」全新斷軌雲霄飛車遊樂設施。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「咚奇剛國度」全新園區位置緊鄰瑪利歐樂園。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「咚奇剛國度」重現遊戲中原始感十足的神秘叢林景觀。（圖／記者蕭涵云攝）

▲層疊巨石上聳立「黃金神殿」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲全新刺激的斷軌雲霄飛車「咚奇剛的瘋狂礦車」，穿梭在叢林與黃金神殿。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「咚奇剛的瘋狂礦車」充滿未知的冒險，讓人忍不住尖叫。（圖／記者蕭涵云攝）

▲挑戰「康加鼓遊戲區」召喚犀牛蘭比。（圖／記者蕭涵云攝）

▲和咚奇剛一起合照吧。（圖／記者蕭涵云攝）

▲和咚奇剛一起合照吧。（圖／記者蕭涵云攝）

▲添加酪梨＆起司醬的「DK狂野熱狗堡」，重現瘋狂礦車模樣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲熱帶口味的「DK撞毀聖代」、「DK撞毀熱奶昔聖代」的木頭造型馬克杯裝相當應景。（圖／© Nintendo TM & © Universal Studios. All rights reserved. 資料來源：日本環球影城）

▲咚奇剛全新週邊從髮箍、娃娃到頭套都有。（圖／記者蕭涵云攝）

▲咚奇剛娃娃玩偶與門票套都超萌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲咚奇剛伴手禮香蕉片與鐵盒巧克力。（圖／記者蕭涵云攝）

▲零食組合的木桶還可以變身存錢筒，相當實用。（圖／記者蕭涵云攝）

▲全新2款獨家咚奇剛能量手環。（圖／© Nintendo TM & © Universal Studios. All rights reserved. 資料 來源：日本環球影城）

▲位在「咚奇剛國度」專屬飛機造型的「Funky Kong's Fly and Buy」的購物區。（圖／記者蕭涵云攝）

日本環球影城（Universal Studios Japan，USJ）2024「超級任天堂世界」全新園區「咚奇剛國度」開幕直擊！擴增1.7倍面積區域重現「咚奇剛」系列遊戲叢林景觀與「黃金神廟」等經典場景，刺激斷軌雲霄飛車設施「咚奇剛的瘋狂礦車」絕對不能錯過；獨家能量手環、玩偶鑰匙圈、髮箍、門票套等週邊，還有DK Wild Hot Dog狂野熱狗堡、DK撞毀奶昔聖代等專屬美食，完整攻略7大亮點快速通關一次看。2024年最值得注目！日本環球影城開業以來，最受歡迎的「超級任天堂世界」全新園區亮相，昨（11）日開幕「咚奇剛國度」，擴增1.7倍面積區域，把《咚奇剛Donkey Kong》系列遊戲化為真實遊樂世界。「咚奇剛國度」位置緊鄰瑪利歐樂園，在靠近碧姬城及瑪利歐賽車「庫巴的挑戰書」設施；遊客們先穿越一座岩石隧道，就能抵達「咚奇剛國度」，親臨充滿熱帶叢林氛圍的神秘境界。一腳踏入神秘叢林景觀，到處都是熱帶植物及木造建築的原始模樣，抬頭看向最深處，層疊的巨石上聳立一座「黃金神殿」，壯麗遺跡散發著金黃色光輝、咚奇剛嘴裡還吐出濃濃白煙，充滿緊張的氣氛。走進「黃金神殿」，先通過「Monkey Kami-sama」猴子神雕像駐守的入口，穿越牆上遺留史前時代的壁畫的神秘隧道，未知的挑戰正在等著所有人。眾所期待的「咚奇剛的瘋狂礦車Mine Cart Madness」映入眼簾，為了幫助咚奇剛與迪迪剛一同保護黃金香蕉不受提基部落的襲擊，旅客們挺身而出、乘坐瘋狂礦車，驚險穿越叢林、快速衝破煙硝還激起漫天水花，出其不意的斷軌設計讓人忍不住尖叫；大家奔馳在搖搖欲墜的軌道上躲避障礙物，一個俯衝就要撞上神秘刺客、急轉彎閃避彷彿要墜落險峻礦山，未知的冒險感等大家來挑戰。◾️定員：4 人(每輛車)身高限制：107cm以上（身高107cm以上但未滿122cm的遊客、需要有人陪同）緩和情緒後，旅客們來到「康加鼓遊戲區」，按照音樂節奏與閃燈提示拍打康加鼓，準確跟上Tempo就能成功召喚「蘭比」犀牛現身。來到「咚奇剛國度」，別忘了使用「能量手環」互動體驗，挖掘隱藏在叢林裡的「K」、「O」、「N」、「G」威力方塊，互動解鎖收集字母印章碎片，體驗收集的樂趣吧。記得還可以與朋友一同到咚奇剛的家拜訪，別忘記可請園方工作人員幫忙拍下大合照，離開時還可以和咚奇剛來個擁抱。「咚奇剛國度」全新園區也打造了「叢林節拍奶昔」美食攤位，有打造成瘋狂礦車造型的「DK狂野熱狗堡」，添加熱帶風情的酪梨＆起司醬。還有搗碎甜筒餅乾散發濃郁香蕉香氣的「DK撞毀聖代」；冬季限定暖呼呼熱歐蕾的「DK撞毀熱奶昔聖代」，記得攪拌香蕉泥＆巧克力鮮奶油後享用，推薦選擇附有木桶造型馬克杯與咚奇剛湯匙的版本，吃完就可以當紀念品帶回家。「咚奇剛國度」專屬飛機造型的「Funky Kong's Fly and Buy」的購物區，全新推出80多款咚奇剛週邊商品，必買的髮箍、娃娃、玩偶鑰匙圈、門票套、筆筒、紀念幣等，伴手禮則有木桶存錢筒零食組合、金幣巧克力甜點組合、袋裝香蕉片等；「超級任天堂世界」中的「1Up工廠」也都買得到喔。「咚奇剛國度」將於12月11日正式開幕，全新獨家能量手環有綠色咚奇剛與香蕉、紅色迪迪剛與星星2款設計，建議旅客可以先在「超級任天堂世界」入口前的移動攤販等處就先購買好。由於2024年12月起，日本環球影城快速通關券將不包含「咚奇剛國度」新設施，（視當天情況而定，有可能提早結束發放「區域入場號碼券」；也可能不需要「區域入場保證券」或「區域入場號碼券／抽籤券」即可入場）。或購買（入場時間為2024年12月11日至12月31日），票券內含「瘋狂礦車」新設施的入場票、及「瘋狂礦車或耀西冒險乘車紀念照」2選1，及園區限定2200日圓購物券（不包含NO LIMIT! 跨年倒數2025時段）。