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▲鄭振永飾演前人氣男團隊長、現為娛樂公司製作人韓丹尼爾。（圖／LINE TV提供）

▲鄭知蘇扮演內心70歲外表20歲的吳杜莉，在劇中還有不少親自演唱的橋段。（圖／LINE TV提供）

▲「國民媽媽」金海淑飾演擁有明星夢的70歲奶奶吳末順。（圖／LINE TV提供）

韓國浪漫喜劇《回到20歲》改編自同名電影，由「國民媽媽」金海淑、《雲畫的月光》鄭振永與《黑暗榮耀》中的「小文同珢」鄭知蘇共同主演。劇情講述愛講髒話的70歲老奶奶吳末順意外回春成了20歲花樣少女吳杜莉，重新追逐遺失已久的歌手夢，變成女團成員走向音樂舞台的成長喜劇羅曼史。全劇融合音樂、愛情、親情等元素，延續了電影版的精彩又增添更多樣的角色和劇情令觀眾充滿期待。男團B1A4出身的演員鄭振永以《雲畫的月光》拿下最佳男子新人賞，之後開啟了他的演員之路，今年又接下韓版《那些年，我們一起追的女孩》化身韓版「柯景騰」，演技備受矚目。事實上，鄭振永10年前就出演過《回到20歲》的電影版，而此次在劇版裡飾演飾演的是娛樂公司製作人「韓丹尼爾」一角，該角色曾經是超人氣團體隊長，負責作曲、製作、專輯概念設計，是集天賦、敏銳嗅覺、老練與冷靜於一身的天才製作人，而原本正在規劃推出自身最後的女團項目的他，卻因遇見吳杜莉讓生活產生改變。提及當時接到出演邀請的感想，鄭振永表示：「感到非常激動也相當榮幸，同時也在想，怎麼時間過得這麼快！10年就這樣過去了。」他也坦言自己與這個角色有相似的部分：「我們都是事情一但要做了，就會堅持到最後的類型！」當被問及此次演出電視劇與原版電影的差異，鄭振永表示：「在原版電影裡我是飾演奶奶的孫子，而這次電視劇版裡飾演製作人，角色完全不同，是一個到了我現在的年齡才能飾演的角色。而兩個版本在內容設定上就有很大的不同，電視劇版將更有音樂性，不僅有現代潮流的節奏，也有懷舊的曲風，可以感受到音樂多面向的樂趣。」至於童星出生的鄭知蘇，在韓劇《黑暗榮耀》中飾演宋慧喬童年時期再次受到注目，此次在《回到20歲》中扮演外在20歲內心卻有70歲靈魂，憑藉著表裡不一、難以捉磨的個性挑戰女團出道，開啟第二人生的「吳杜莉」，她在劇中還有不少親自演唱的橋段，令粉絲相當期待。當被問到選擇這部作品的原因，鄭知蘇表示：「一開始覺得很有壓力，但讀劇本時，角色性格在20歲跟70歲之間來回切換的樣子，相當有魅力。」而為了表現出20歲跟70歲之間的差異，鄭知蘇做足了準備，她透露：「我仔細研究了語調、語氣、走路的姿勢和臉部表情，在觀察金海淑前輩的表演時，我能從70多歲的人身上看到20多歲的人。」擁有「國民媽媽」之稱的金海淑，飾演一夜回春到20多歲的奶奶吳末順，重新獲得完成歌手夢的機會，她也透露決定出演《回到20歲》的原因：「這是一部我非常喜歡看的電影，一部深受觀眾喜愛的作品被重新詮釋為一部戲劇，這真的很有吸引力，還可以跟劇中跟年輕人們一起表演，收穫了很多快樂能量。」此外，金海淑也提到鄭知蘇很美，在現場聊天時發現鄭知蘇會觀察自己演戲，對於可以跟她一起演同一個角色感到十分滿意。《回到20歲》LINE TV 12月18日起，每週三、四晚上8點50分同步跟播韓國。