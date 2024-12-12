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20多歲阿中，擁有碩士高學歷，兩年前確診思覺失調症，卻因排斥吃藥而復發住院。出院後使用每月一針的長效針劑，半年後身心狀況恢復良好。後來因為要北上工作，與醫師討論後決定配合返鄉與回診追蹤週期，改為3個月一針的長效針劑，簡單且規律，迄今工作與病況都很穩定，回歸原本的人生軌道。台灣社會與社區精神醫學會與衛福部草屯療養院，今天在台中舉行思覺失調症衛教記者會指出，健保署自2022年起，每年編列27億元獨立預算，讓醫師可以運用長效針劑幫助病友，促使更多思覺失調症病友盡早，且沒有負擔地接受長效計劑治療。根據學會統計，2023年長效針劑專款使用率達82.8%，相較於前一年提升了35.7%，顯示國內臨床確實有使用需要，有待政府持續挹注，以助病友及早穩控病況，回歸社區生活。草屯療養院一般精神科林俊媛主任表示，思覺失調症是因「大腦生病了」，好發於20-30歲，病友可能因腦部功能失調，出現妄想、幻覺幻聽、整理思緒困難、辨識動作或解讀面部表情困難等症狀。 若未及早介入、或治療中斷，會讓大腦失衡的狀況反覆發生。復發會造成腦部損傷，可能影響大腦運作與生活功能，導致包含認知、社會及職業功能等缺損。但若經正確治療，復發率可大幅降低。林俊媛主任表示，國內外醫界一致建議，長效針劑為思覺失調症的優先用藥選擇之一。健保資料庫研究顯示，相較於口服抗精神病藥物，長效針劑治療有助思覺失調症病友降低住院、半年內精神科急性病房再住院、急診與治療後2年死亡等4大風險。國家衛生研究院陳為堅特聘研究員與臺大公衛學院的最新研究也發現，住院期及早接受長效針劑治療，出院後持續使用長效針劑，能避免出院後早期中斷用藥，也有助降低12％的再住院風險。台灣社會與社區精神醫學會常務監事鄭塏達醫師說明，目前長效針劑依藥效持續時間與施打間隔，有2周至6個月的不同治療選擇。國際研究顯示，使用半衰期越長的針劑，有助增加思覺失調症病友的治療順從性、降低因忘記服藥而復發或再住院的風險。國內最近一份研究針對轉換至更長效針劑的34名思覺失調症病友進行分析，發現病友將每月一針的長效針劑轉換至每3個月一針的劑型後，一年期間平均住院天數從57.7天減少至28.5天，醫療費用也從10.73萬減至5.78萬，降幅逼近5成，證明長效針劑藥物半衰期越長，穩控病況時間越持久、醫療負擔越少，對病友、健保與醫護都是贏家。台灣社會與社區精精神醫學會理事長歐陽文貞教授表示，台灣社會與社區精神醫學會正大力推動社區精神醫學次專科醫師制度，而且希望未來社區精神醫學團隊，透過精神科居家治療與社區主持，更大力推廣精神治療長效針劑，深入基層社區治療，造福更多在社區長期需要此類服務的個案，減少社會安全疑慮或觸法事件，促進社區心理健康林俊媛主任也強調，思覺失調症的治療需兼顧「生理、心理、環境」層面，病友在接受長效針劑治療後，仍需要與照護團隊、社工人員、家屬，運用共享式決定（shared decision-making）模式，持續長期信任與良好的合作，方能預防復發。衛生福利部草屯療養院張介信醫師表示，草屯療養院為中部精神醫療網核心醫院之一，成立「精神醫療緊急處置專線中心（Call Center）」，設有全台灣唯一由專業人員提供諮詢的專線電話049-2551010， 幫助全國有需求的民眾與警消人員，及時評估疑似精神疾病個案的情況，且串連警消、衛政與醫療機構，在兼顧病人健康與尊重自主權的原則上，給予就近緊急護送就醫之評估建議，達到及早發現與治療，幫助病友穩控疾病，共創更友善且健康的社會。