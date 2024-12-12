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連續兩天吃一樣的午餐就覺得難受了嗎？日本一名男子自從2019年開始，不畏風雨以及疫情影響，連續超過1800天吃連鎖牛丼店Sukiya（すき家），並在社群平台上記錄每次餐點，他近日接受日媒訪問時也談到自己執行五年以來的健康狀況。根據《日刊SPA！》報導，31歲男子Manaris自從2019年開始每日都執行吃Sukiya的計畫，回溯這項挑戰的起因，是因他投入在一個累積積分的APP活動中，原本想用這些點數來換任天堂新款的Switch，當他在社群網路上廣泛招募APP註冊者時，半開玩笑地宣稱「獲得的積分將全部花在すき家！」自此開啟他的Sukiya之路。當他發下豪語後，點數隨即突破了超過10萬日圓，他開始執行這項任務，大家最好奇的是他這幾年來的健康狀況，他坦言，三年內不僅沒有變胖，反而還變瘦了，因為他仍不斷在運動；在第四年卻突然開始變胖，Manaris透露，這是因為他那時開始喝酒，才導致體重出現變化，有朋友擔心他攝取鹽分過高，但每年身體檢查結果都沒什麼大變化。男子也提到，其實在第20天，他就對すき家的白飯開始感到厭倦，只好加入大量紅薑等食物來掩蓋疲乏感。至於如何度過疫情期間生病或無法內用的情況，他表示，就算在家隔離也會叫外送，下雪的時候就算長時間等待也要吃上一次；其中一次讓他印象最深刻的是，某日在路上發生車禍，被帶到警察局做筆錄，出來已經晚上十一點多，眼見記錄即將斷掉，他趕緊在0時前趕到すき家吃牛丼。男子透露，其實這項挑戰原本可以不用持續那麼久，但因他這幾年之中，曾上過幾次節目和新聞，導致他的積分在即將見底時再度上升。吃了超過1800天すき家，有無吃出心得？Manaris表示，自己最愛吃的不是招牌的牛丼或者咖哩，反而是「生拌鮪魚泥丼」。