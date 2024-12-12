我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃偉哲致贈劍獅掛飾給日本宮崎縣議會日台友好議員聯盟會長丸山裕次郎。(圖／南市府提供)

▲宮崎縣議會日台友好議員聯盟參訪七股區三股里的龍德宮。(圖／南市府提供)

日本宮崎縣議會日台友好議員聯盟會長丸山裕次郎一行，今(12)日前往台南市政府拜會市長黃偉哲，希望促進與台南及台灣更深層次的交流。黃偉哲也希望這樣的友好關係能夠代代相傳，延續至下一個世代。黃偉哲也提到，宮崎縣學生的海外教育旅行是一個促進雙方交流的絕佳機會，期盼未來能有更多來自宮崎縣的年輕朋友到訪台南，親身體驗這座城市獨特的人文風情與歷史魅力。宮崎縣議會日台友好議員聯盟會長丸山裕次郎一行16人今天上午先前往七股區三股里參訪，包含參拜龍德宮、六孔管理站、七股潟湖、紅樹林保留區、紅蔥頭田地以及文蛤養殖等當地特色景點與產業。黃偉哲表示，台南跟日本之間淵源深厚，百年前由日本工程師八田與一及濱野彌四郎所建造的水庫及自來水系統讓台南市民感佩至今，而雙方的友好情誼更延續到現在，如上周林百貨的「府城摩登大遊行」就邀請了日本三大知名文化祭典團體一同參與。丸山裕次郎表示，他與聯盟成員連袂到訪台南，就是希望促進與台南及台灣更深層次的交流。丸山裕次郎也認為，宮崎縣的三股町與台南七股區的三股里同名，因此他們今天特地在七股區公所及三股社區的安排下前往當地參訪。此外他強調宮崎縣是日本神話的發源地之一，擁有豐富的文化底蘊，並熱情邀請黃偉哲市長未來能率團到訪宮崎縣，進一步促進雙方的文化交流。宮崎縣位於日本九州東南部，人口約107萬，縣內著名的傳統表演藝術與宗教儀式「高千穗夜神樂」，每年都吸引眾多遊客前往觀賞，「尾八重神樂」亦曾於麻豆總爺藝文中心和風文化祭演出。