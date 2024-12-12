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▲屏東縣品牌演藝團隊嵐天樂集。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府積極推動表演藝術發展，即日起正式啟動114年度各類徵件計畫，包括「品牌演藝團隊計畫」、「屏東藝術館表演活動徵件計畫」以及首度推出的「恆春劇本徵選計畫」。文化處邀請藝文團隊、個人以及劇本創作者踴躍參與，共同展現藝術才華。文化處指出，「品牌演藝團隊計畫」申請自即日起至114年2月7日截止，凡立案滿1年以上的團隊均可提出申請。計畫分為新秀、傑出及菁英三大層級，每案補助金額介於5萬至45萬元，旨在支持各類優秀演藝團隊持續成長與發展。「屏東藝術館表演活動徵件計畫」則提供展演及教學工作坊的場域支援，申請期限至114年1月24日止。今年徵件類型不限，不僅接受一般表演形式，也歡迎以教學為主的工作坊創意提案。首次推出的「恆春劇本徵選計畫」，以「Forever Young 永恆青春」為主題，鼓勵以恆春半島成長故事為創作核心。首獎作品可獲得15萬元獎金，並有機會轉化為實體舞台劇，於恆春文化中心公演。徵件截止日期為114年2月27日。