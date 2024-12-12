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反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，統戰一詞再度興起熱議；學者沈榮欽表示，太陽花運動是中國對台統戰的最大挫敗，自太陽花運動獲利最深的民眾黨黨主席柯文哲與民眾黨立委黃國昌2人，成為中國對台統戰兩枚閃亮的勳章；沈也預言，八炯的影片將遭遇如太陽花和青鳥運動一樣，遭台親中勢力的全力反撲。沈榮欽今（12）日在臉書發文表示，無論是中國現在發動自 1996 年以來最大的海上軍事演習，威脅台灣、菲律賓、日本與南韓等國，還是對輝達的反壟斷調查，目的都是在川普上任總統前，獲取更多與美國對抗的籌碼。沈榮欽指出，另一個看不見的戰場是統戰。台灣固然首當其衝，但是中共的統戰也正在北美、歐洲、日韓等其他國家如火如荼展開，「雖然當時沒什麼人相信，不過我在七、八年前曾說，馬英九之後，中國近年最台灣統戰最成功的是柯文哲，即使他並未提倡統一，都不能改變他是近年瓦解台灣對抗中共心防的第一人」，柯不僅大量聘用親中人士、提名目前在黃國昌辦公室的中配擔任不分區立委等等，事實上統促黨等統派勢力，早就進駐柯文哲團隊。沈榮欽表示，早在柯文哲首次擔任市長，就延攬大統派賴岳謙等人向親中勢力示好；而且每次只要中國對台灣統戰遇到困難，無論是西藏、香港反送中或是紅色供應鏈出現問題，柯文哲就會口不擇言為中國洗地，將憤怒轉往民進黨，並成功塑造對台灣民主與司法制度的不信任。沈榮欽直言，柯文哲一直是中國統戰部的奇蹟：當太陽花運動是中國對台統戰的最大挫敗，自太陽花運動獲利最深的柯文哲與黃國昌兩人，最後都成為中國對台統戰兩枚閃亮的勳章。沈榮欽指出，太陽花之後，青鳥運動成了中國對台統戰的另一次挫敗，雖然威脅遠不如太陽花，直到最近，柯文哲羈押在獄中，八炯成為中國統戰另一個小小的意外，他的影片成為繼太陽花與青鳥運動之後，另一次中國統戰的反挫，因此毫不意外的，八炯的影片將遭遇如太陽花和青鳥運動一樣，遭台親中勢力的全力反撲，現在還只是開始。