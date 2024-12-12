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▲吳卓源這次不只找來妹妹合作音樂，還親自參與錄音室製作的伴奏。（圖／華風數位提供）

Julia吳卓源先前捲入男星朱軒洋的感情風波，被指是男方的小三，沉寂8個月後，她終於順利走過並推出全新EP《brb》。專輯收錄總共7首中英文歌曲，充滿了她的創作靈感與情感表達，標誌著她回歸音樂創作的初心。她很開心可以有新的音樂一直陪伴在她身邊的粉絲們，「這張作品以往的音樂不同，曲風上跟整體概念都是非常赤裸直擊內心的，跟以往的音樂不同，我覺得偶爾做一些不一樣變化在音樂上，是非常好玩的。」吳卓源在今年4月初被拍到，和朱軒洋在公園激吻、愛撫，捲入朱軒洋和網紅女友Cindy的感情糾紛，因此背負小三罵名，也淡出螢光幕約8個月。不過這段時間她沒有停下腳步，仍不停創作新歌，10月也難得吐露心聲，她表示這段時間所有外界傳來的流言蜚語，她都自己吞下了，「沒有人是好受的」，唯一支撐她下來的就是音樂和粉絲。如今吳卓源挺過風波，終於推出新作品，這次EP一大亮點就是她與身在奧地利的妹妹繼〈late night cruising〉後再次合作，妹妹負責和聲編寫，兩人透過Facetime進行即興創作。她提到能跟自己最親近的人、最懂自己的人一起聊天，探討內心的情緒變化成音樂，是非常特別的過程，「畢竟她在歐洲，唯一要考慮的是時差的挑戰，但這次不管是詞曲、合聲或MV，都有妹妹的影子在，所以這張作品對我來說也是非常特別的。」這次吳卓源也親自參與錄音室製作的伴奏，親自彈奏平台式鋼琴為多首歌曲伴奏，包括〈眼淚〉、〈Never Went Away〉、〈Feathers〉，展現她對音樂的深刻情感與精湛技巧。《brb》不僅是一張音樂作品，更是一段自我探索的故事，吳卓源希望聽眾在忙碌生活中，透過這些歌曲找到共鳴，感受到自己並不孤單，「這些歌是我生活的一部分，也或許是你們生活的一部分，到了最後我們都只是人，有夢想有希望的人，有著同樣的情感、感觸，聽完歌曲後，能感受到並你不是一個人，我們都在，我們都懂。」