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亞特蘭大老鷹今（12）日以108：100擊敗紐約尼克，老鷹明星控衛Trae Young本場比賽拿下22分和11次助攻，帶領球隊晉級，並再次淘汰宿敵尼克。在比賽大致底定時，他在尼克Logo處做出「擲骰子」動作張揚地慶祝，讓還沒離場的尼克球迷恨得牙癢癢的，卻無可奈何。這場比賽尼克在上半場掌控了局勢，一度領先到12分，但老鷹在第三節逆轉戰況，Young在關鍵的逆轉時刻發揮了領導作用，他在該節連得8分，其中包括連續命中兩記三分球，第二次出手命中一記時31英尺的遠射後，他指向地板示意自己投籃的位置有多遠。「他能感受到比賽的節奏，」老鷹隊教練Quin Snyder賽後如此說道。老鷹下半場打出61：46的高潮，徹底掌控住比賽節奏，導致許多球迷提前離場。而仍在場的球迷則在Young做出一個「創意十足」慶祝動作時，只能用噓聲來宣洩不滿。「我們要去拉斯維加斯了！」Young賽後受訪時如此說道，他在勝負底定之時在麥迪遜廣場花園上做出擲骰子的動作，因為接下來老鷹將前往賭城拉斯維加斯與密爾瓦基公鹿進行NBA盃4強賽對決。Young這些年幾乎已經成為尼克球迷最愛、也最恨的人物，紐約球迷特別喜歡風格十足、又強大的人物，Young每一次對上尼克似乎都能打出高水準演出，包括在2021年將他們在首輪季後賽以1：4給淘汰出局。那一季結束後，Young甚至被WWE邀請到在紐約舉行的賽事當嘉賓。「如果我們不想讓他這樣慶祝，那就應該贏下比賽，」尼克後衛Jalen Brunson如此表示。尼克目前東區第4，老鷹東區第7，如果兩隊維持一定的成績進入季後賽，或許今年同樣的對戰組合有望重現。