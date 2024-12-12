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▲韓國總統尹錫悅戒嚴事件延燒，今有大批群眾來到總統官邸前抗議，與警方發生衝突。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅今（12日）早發表最新全國談話，相較於上周對戒嚴事件道歉，態度大轉彎，否認緊急戒嚴是內亂，反批在野黨濫用彈劾，企圖癱瘓國政，引發譁然。今日下午大約有1000名抗議者來到尹錫悅位於漢南洞的總統官邸入口，與警方對峙。根據韓聯社報導，韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總，KCTU）下午在首爾市中心舉行集會，呼籲尹錫悅立刻下台負責。到了當地下午，約有千名抗議者聚集，高喊逮捕叛亂領導者尹錫悅等口號，警方呼籲群眾停止未經核准的集會後未果，到了下午接近4時左右，大批群眾集結與警方發生一次對峙，並在5時突破警察防線直衝總統官邸。隨著尹錫悅堅持不下台，韓國執政黨國民力量也已有許多議員表態將在第二次彈劾案投下同意票，韓國六大在野黨今天下午第2次向國會提交彈劾總統尹錫悅的議案，最大反對黨共同民主黨計劃於14日進行表決。