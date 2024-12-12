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▲台灣港務公司獲法務部廉政署透明晶質獎特優獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司獲法務部廉政署透明晶質獎特優獎之殊榮，港務公司業務副總經理鄭淑惠(前排右3)率團隊到場，接受行政院副院長鄭麗君(前排中)頒獎表揚。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司獲法務部廉政署透明晶質獎特優獎之殊榮，11日由該公司業務副總經理鄭淑惠代表，接受行政院副院長鄭麗君頒獎表揚，以資鼓勵。台灣港務公司以機關整體廉政經營成果，參加法務部廉政署所舉辦的第2屆透明晶質獎評比，為首家獲得整體廉能作為類全國特優機關殊榮的國營企業。台灣港務公司業務副總經理鄭淑惠表示，台灣港務公司是首家獲得透明晶質獎整體廉能作為特優獎項的國營企業，這是對公司推動廉政治理成果的最佳肯定。鄭淑惠說，台灣港務公司藉由推動公平透明之採購制度與廉政平台、完善內部控制與內部稽核、強調公眾參與及建立良善協力治理的公共服務夥伴關係，以確保營運效益與效率，重視內部透明廉潔，並將廉能創新成果外溢擴散，獲得評審委員肯定。鄭淑惠指出，台灣港務公司將持續秉持企業誠信及公開透明的廉政治理理念，落實於各項業務之中，來營造台灣港群廉能永續環境，攜手與利害關係人共榮發展，追求更好的廉能公司治理，以善盡企業社會責任。