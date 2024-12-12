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針對勞動部疑似霸凌釀輕生案件，勞動部長洪申翰11日公布最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與北分署長謝宜容直接相關，認定遭職場霸凌；民進黨立委蘇巧慧11日談及此事時，表示謝宜容可能從馬總統時代就在公務機關裡；對此，媒體人羅旺哲表示，把球踢到馬英九身上去，「民進黨這麼好做事嗎？真的太荒謬了！」；羅更是嘲諷道，「你乾脆扯韓國瑜算了」。蘇巧慧11日在節目《中午來開匯》談及謝宜容涉霸凌一事，她表示自己認識的大部分公務員，都很認真努力、很願意配合國家做事，不過不能否認「一定有不肖的」，可是謝宜容任期很長，到底屬於哪一個派系這太難說，「謝小姐可能從馬總統時代也在公務機關裡面，誰的時候她都在，根本比我們任期還要久」，至於為什麼養成這樣，也沒人去動謝宜容，她也很想知道。針對蘇巧慧的發言，羅旺哲今（12）日在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇巧慧講這句話不太妥當，「難怪我覺得蘇巧慧妳民調一直拉不起來，妳就喜歡講這些五四三的」；羅強調， 今天大家要問的是，為什麼會發生這個霸凌案？謝宜容的主子是誰？誰縱容謝的？羅旺哲痛批蘇巧慧，「如果妳今天換個角度去講，去批評許銘春，搞不好人家給妳一個讚！」但蘇的發言卻讓人看起來像是在袒護謝宜容和提拔謝的許銘春，還把球踢到馬英九身上去，「 妳怎麼都怪馬英九呢？民進黨這麼好做事嗎？真的太荒謬了！」羅旺哲認為，蘇巧慧扯馬英九是非常扣分的事，「你要馬扯韓國瑜好了，我說真的，你乾脆扯韓國瑜算了」；羅向蘇喊話表示，馬英九已經時代已經過去了，扯馬英九也不會幫選戰加分。